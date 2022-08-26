Samanyolu Haber /Dünya / 15 kutunun 14’ünde... /26 Ağustos 2022 23:10

15 kutunun 14’ünde...

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki evinde yapılan arama sırasında 14 kutu içinde 184 adet gizli belgeye ulaşıldığının ifade edildiği aktarıldı.

SHABER3.COM

ABD'de eski başkan Donald Trump'ın evinde yapılan aramanın yankıları devam ediyor.

FBI cephesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada söz konusu arama sırasında 14 kutu içinde 184 adet gizli belgeye ulaşıldığının ifade edildiği belirtildi.

diken.com.tr'de yer alan habere göre Eski ABD başkanı Donald Trump’ın Florida’daki Mar-a-Lago isimli malikanesindeki baskına ilişkin Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) hazırladığı yeminli beyanda, daha önce el konan 15 kutunun 14’ünde toplam 184 gizli belgeye ulaşıldığı bildirildi.

FBI’ın Mar-a-Lago baskınına ilişkin arama izni almak için hakime gönderdiği 34 sayfalık yeminli beyan, bazı kısımları çıkartılarak kamuoyuyla paylaşıldı.

Beyanda, Trump’ın Florida’daki evinde mayıstaki aramalarda 15 kutu belgenin alındığı ve bu kutuların 14’ünde toplam 184 gizli belgeye ulaşıldığı aktarıldı.

Ayrıca, FBI bu beyanda Trump’ın evinde el konan belgelerin ‘istihbarat kaynaklarını tehlikeye atabilecek nitelikte’ olduğunu da belirtti.

Beyanda, Trump’ın avukatıyka FBI’ın gizli belgelerin Mar-a-Lago’nun bir odasında tutulduğuna ilişkin yazışmaları da yer aldı.
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