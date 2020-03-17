Samanyolu Haber /Dünya / Avustralyalı bilim insanları: Koronavirüsü tedavi ettik /17 Mart 2020 00:14

Avustralyalı bilim insanları: Koronavirüsü tedavi ettik

Çin'de ortaya çıktıktan sonra dünyaya yayılan ve binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs için henüz net bir tedavi geliştirilemedi. Ancak son olarak Avustralyalı bilim insanlarının yaptığı açıklama virüsün tedavisi yolunda önemli bir gelişme olabilir.

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Avustralyalı bilim insanları Koronavirüs'ü yan etkisi bulunmayan bir ilaçla tedavi ettiklerini ileri sürdü. Sıtma ve HIV tedavisinde kullanılan iki ilaçtaki etken maddelerin kombinasyonunun virüsü tamamen etkisiz hale getirdiği iddia edildi.

Euronews'in haberine göre; Avustralya’nın Queensland eyaletindeki Klinik Araştırma Merkezi uzmanları, farklı hastalıklar için üretilmiş iki ilacın Koronavirüs'ü tamamen tedavi ettiğini açıkladı. Bulunan ilacın hali hazırda bazı hastalarda denendiği ve bu kişilerin durumunun düzeldiği öne sürülüyor.

Araştırma Merkezi Direktörü Profesör David Paterson, ilaçlardan birinin ülkedeki ilk pozitif vakalardan birine verildiğini ve bu kişide virüs izinin kalmayarak tamamen iyileştiğini kaydetti.

Enfeksiyonel hastalıklar uzmanı olan Paterson "Yapılan terapi sonrası virüsün hastaların vücudundan tamamen atıldığını gördük. Dolayısı ile bu ilaçları bir ‘tedavi’ ve hatta ‘çare’ olarak isimlendirmek yanlış olmaz. Üstelik şimdiye kadar bir yan etki de görülmüş değil" dedi. 

Paterson, çok sayıda insan üzerinde geniş çaplı deneyler tamamlanmadan ‘kesin çözüm’ olarak lanse edilemeyeceğini belirtti.

"3 ay içinde netleşecek"

Paterson, insanlar üzerinde denemeler başarılı olursa, ilaçların Koronavirüs tedavisinde etkin olup olmadığını 3 ay içinde öğreneceklerini ifade etti.

Bahsi geçen her iki ilaç da Avustralya’da hali hazırda kayıtlı ve kullanımda ancak henüz resmi testler gerçekleştirilmediği ve onay alınmadığı için etken maddelerin hangi kombinasyonda kulanıldığına ilişkin detaylar açıklanmıyor.
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