Avusturalya'da Dostluk ve Diyalog iftarına, devlet ve hükümetten üst düzey katlım

Güney Avustralya’da eğitim ve kültür hizmeti veren McYESS Vakfı ve Pinnacle Eğitim Kurumları’nın geleneksel ‘Dostluk ve Diyalog’ iftarına büyük ilgi gösterildi. 200’den fazla davetlinin geldiği programı, devlet en üst seviyede temsil ederken, Federal ve Eyalet Hükümetleri ise; bakan düzeyinde iştirak ederken, Ekim ayında Eyalet Valiliğine atanan eski diplomat Güney Avustralya Eyalet Valisi Frances Adamson, programa katılmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.











DEVLET VE HÜKÜMET’TEN ÜST DÜZEY KATILIM





Adelaide Convention Center’da gerçekleşen 9. İftar programına ilgi yoğundu. Buna göre iftar programına Federal Maliye Bakanı Simon Birmingham, eski Başbakan Lynn Arnold, Çokkültürlülük ve Turizm Bakanı Zoe Bettison, Yüksek Mahkeme Başkanı Mark Livesey, Gençler Birliği eski oyuncularından ve Milli Futbolcu Bruce Djite, Pinnacle Eğitim Kurumları Genel Müdürü Mahmut Karaduman’ın yanı sıra, Emniyet teşkilatını temsilen Genel Müdür Yardımcıları, Üniversite Rektörleri, farklı din ve inanç mensupları, kanat önderleri, siyaset, spor ve sanat dünyasından çok sayıda davetli katıldı.





EZAN VE KUR’ANI KERİM’İN OKUNMASIYLA BAŞLADI





Ezan ve Kur’anı Kerim’in okunmasıyla başlayan iftar programında, konuşmacılar birbirinden anlamlı mesajlar vererek, ev sahipliğinden dolayı, eyalette öneli hizmetler veren McYESS Vakfı ve Pinnacle Eğitim Kurumlarına teşekkür ettiler. Davetlilere hitaben bir konuşma yapan Çokkültürlülük ve Turizm Bakanı Zoe Bettison, programa katılımdan dolayı “muazzam bir gece” olarak ifade etti. Avustralya’nın çokkültürlülük politikasına ve hoşgörüsüne dikkat çeken Bakan Bettison, Pinnacle College ve McYESS vakfı tarafından düzenlenen 9. yıllık iftar yemeğine katılmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Bunun gibi programlarının, çok önemli olduğunun altını çizen Zoe Bettison, geleneksel olarak her yıl yapılan bu programların birbirinden daha güzel olduğuna dikkat çekerek, “Pinnacle College ve McYESS vakfı’nın programları, çokkültürlük anlayışına ve kültürler arasında iletişime muazzam katkı sağlıyor. Bu nedenle Çokkültürlülük Bakanı olarak teşekkür ederim” dedi.









MİLLİ FUTBULCU DİJİTE: İLK DEFA İFTARA KATILIYORUM, BÜYÜK HEYECAN DUYDUM

Gecede uzun bir konuşma yapan Gençler Birliği eski oyuncularından ve Avustralya Milli Futbolcularından Bruce Djite, davetten dolayı ev sahiplerine teşekkür etti. Milli futbolcu Bruce konuşmasında; “Bu kadar farklı kültürlü ve renkli simaların bulunduğu bir programa ilk defa katılıyorum. Bu geceden büyük heyecan duydum. Davet eden ev sahiplerine teşekkür ederim. Bu tür kültürler ve inançlar arasındaki programlar çok önemli. Sporun ve sporcunun da bu tür toplumsal etkinliklere önemli katkı sunduğunu düşünüyorum. Ben de onun için buradayım. Çünkü başarılı bir sporcu topluma her zaman katkıda bulunur. Bu arada Türkiye ile farklı ilişkilerim var. Bildiğiniz gibi; Türkiye’nin Gençler Birliği takımında profesyonel futbol oynadı. Unutulmaz güzel hatıralar yaşadım. Bu gece de o güzel hatırlarımı hatırlamış oldum ”dedi.









ANADOLU SUFİ GRUBU, GECEYE RENK KATTI







Dr Zeliha Keskin’in de konuştuğu iftar gecesinde, Anatolion Sufi Group’un bir birinden farklı parçaları yorumlaması, misafirlerin büyük ilgiline neden olurken, katkıda bulunanlara çeşitli hediyelerin verilmesiyle program sona erdi.





KAYNAK :ZAMAN-Avustralya