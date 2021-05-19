Samanyolu Haber /Dünya / Avusturya 7 ay sonra kafe ve restoranları açtı /19 Mayıs 2021 17:09

Avusturya 7 ay sonra kafe ve restoranları açtı

Avusturya’da Koronavirüs'le (Covid-19) mücadele kapsamında yaklaşık 7 aydır kapalı olan kafe, restoran ve diğer işletmeler bugün açıldı.

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Ülkede bugün itibari ile aşı ya da test yaptırmış veya iyileşmiş kişilerin 'yeşil kimlik' uygulaması kapsamında restoran, otel, tiyatro ya da spor merkezlerine girmelerine izin verilmeye başlandı.

Viyana Eyalet ve Belediye Başkanı Dr. Michael Ludwig ve Viyana Ticaret Odası Başkanı Walter Ruck, Başkent Viyana’daki Cafe Frauenhuber’de düzenlenen seremoniyle gastronomi sektörünün yeniden faaliyete başlamasının startını verdi. Viyana Eyalet ve Belediye Başkanı Ludwig yaptığı açıklamada, "Şehrimizde çok sayıdaki işletmenin açılmasından mutluyum. Gastronomi işletmeleri, kültür ile spor dernekleri ve kulüpleri açılıyor. Bu da şehrin tekrar kapılarını açtığı anlamına geliyor. Kafeler ve restoranlar açılacak ve birçok kişi yine hayattan zevk alma imkanına sahip olacak" dedi.

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