Avusturya başbakanı'ndan Türkiye çıkışı

2020 yılının başında Türkiye-Yunanistan hattında patlak veren mülteci krizi ile ilgili bir açıklama Avusturya’dan geldi… Yunanistan’ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini’ye konuşan Avusturya başbakanı Sebastian Kurz, bu gerilim ile ilgili açıklamalarda bulundu.









Sebastian Kurz, Ankara’nın mültecileri tehdit unsuru olarak kullandığını iddia etti.





Kurz, “Türkiye’nin bize şantaj yapmasına izin vermemeliyiz. Türkiye’nin mültecileri kullanarak Avrupa Birliği’ni tehdit etmesine izin vermemeliyiz. Onlar bunu tekrar tekrar deniyorlar. Biz Yunanistan’ın sınırlarını ve AB’nin sınırlarını koruması için Meriç’e yardım gönderdik geçen Mart ayında. Bunun sebebi de Türkiye’ye net bir mesaj vermekti” ifadesini kullandı.