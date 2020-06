55 göçmen öğrencinin burslu okuduğu Almanya'daki okuldan büyük başarı

Panorama News'ten Yasin Yıldırım'ın haberine göre Gymnasium Eringerfeld Okulu 2019-2020 eğitim öğretim yılında, 51 son sınıf öğrencisinden 47’sini (yüzde 92) Abitur diploması ile mezun etti. Okulun geriye kalan 4 öğrencini ise Fachabitur diploması almaya hak kazandı. Gymnasium mezuniyet töreninde konuşan okul müdürü Katrin Rapior-Spotowski konuşmasında "Bu dünya için istediğiniz değişim siz olun" dedi ve mezun öğrencileri kutladı. Konuşmasında mezun öğrencilere yönelik tavsiyelerde bulunan Rapior-Spotowski sözlerini şöyle sürdürdü:







"Elimizde bulunan imkanların bilinçli ve aktif bir şekilde planlaması yapıldıktan sonra değerlendirilmesi gerekir. Özellikle zorluk anında hedef iyi belirlenmelidir ve hedefe doğru büyük bir kararlılıkla yol alınmalıdır. Bir birey olarak yaptığımız seçimin bir fark oluşturacağının şuurunda olun ve bununla beraber ellerinizin ve kolunuzun bağlı olmadığını da unutmayın"

Okul Müdürü Katrin Rapior-Spotowski







'Kültürel değerlerimi burada öğrendim'





1.2 not ortalaması ile mezun olan öğrenci “Eringerfeld’e 5. sınıfta başladım. Birlikte başladığım arkadaşlarla burs alabilmem için sınava tabi tutuldum ve kazandım, bursu almak burada eğitime başlayabilmemin tek yoluydu. Bundan dolayı Eringerfeld okuluna müteşekkirim. Okulumuzun sosyal pedagogu Akif Yüksel bey bana bu eğitim hayatımda başkasının yapmadığı kadar destek oldu. Ben burada büyüdüm ve burada insani değerleri öğrendim. Kültür ve ahlak değerlerimizi de burada öğrendim ve hayatıma taşıdım. İyi ve kötü zamanlarımız oldu, ben iyi zamanlarımı hatırlayacağım. Her şey için okuluma minnettarım“ dedi.





Öğrencilerden öğretmenlere plaket





“Bazı öğrenciler yatılı okulu bir hapis olarak görüyordu. Yaşım ilerledikçe, yapılanların hepsinin bizim güvenliğimiz için olduğunu anladım“ diyerek gündüzlü mezunlardan bir kız öğrenci de düşüncelerini paylaştı. Törende öğrenciler diplomalarını öğretmenlerin ellerinden aldılar ve en iyi not ortalamasını alan 7 öğrenciye Onur Belgesi verildi. Öğrenciler de öğretmenlerine plaket takdim ettiler.





'Önemli olan kendinizi keşfetmeniz'





Realschule mezuniyet töreninde 29 son sınıf öğrencisinden 21'i Gymnasium'da abitur yapma hakkını elde etti, 6 öğrenci Realschule diplomasıyla mezun olurken 2 öğrenci bütünleme sınavına katılacak. Mezuniyet töreninde öğrencilerine konuşma yapan Realschule okul müdürü “ Şimdi kendiniz kararlarınızı vereceksiniz. Belki bazen gayri iradi yanlış karar vermiş de olabilirsiniz, fena bir şey değil önemli olan kendinizi keşfetmeniz. Kendi özel yeteneklerinizi ve kabiliyetlerinizi tespit edin. Söylendiği kadar kolay olmasa da cesaretinizi hiçbir zaman kaybetmeyin“ dedi.





Göçmen öğrencilerin başarıları göz doldurdu







Türkiye‘deki zulümden yurtdışına çıkmak zorunda kalan ailelerden Almanya‘ya iltica eden ailelerin çocukları başarıyla abiturlarını aldılar. Türkiye’de 2014 yılından sonra başlayan zulüm ve baskı nedeniyle Almanya’ya göç etmek zorunda bırakılan ailelerin çocukları Alman eğitim sistemine hızlı uyumları ve başarılarıyla göz dolduruyor. Okulun en iyi not ortalamasıyla abitur alan ikinci öğrenci 1.3 ile göçmen öğrenci oldu. Gymnasium Eringerfeld 2019-2020 eğitim öğretim yılında, 51 son sınıf öğrencisinden 47’si (yüzde 92) Abitur diploması, 4 öğrenci ise Fachabitur diploması almaya hak kazanarak eğitimlerini başarıyla tamamladı. Söz konusu öğrencilerden 9’unu göçmen ailelerin çocukları oluşturuyor. Bu öğrencilerden 8’i Abitur diploması aldı ve 1’i Fachabitur diploması almaya hak kazanarak mezun oldu. Mezun göçmen öğrencilerden 4 tanesi ilk 7 ye girerek büyük bir başarı örneği sergilediler. En yüksek not ortalamasının 1 olduğu eğitim sisteminde, okul birincisi 1.2 not ortalaması ile diplomasını alırken, okul ikincisi de 1.3 not ortalamasıyla okulu bitiren göçmen bir öğrenci oldu.





55 burslu göçmen öğrenci var





2016 yılından beri Eringerfeld okulları bilhassa göçmen öğrencilere sahip çıkarak yaklaşık 55'ini burslu okutuyor. Burslu başvuru kayıtları başladı ve bunun için okul idaresi ile irtibata geçilebilir.