Avusturya idare mahkemesinden başörtüsüne ilişkin örnek karar





Başkent Viyana’da Müslüman bir kadın, anaokulunda asistanlık yaptıktan sonra daha üst bir konum için gerçekleştirdiği iş başvurusuna ilişkin mülakatta başörtüsüne yönelik soru ve olumsuz yorumlara maruz kalması nedeniyle konuyu mahkemeye taşıdı.





Viyana Bölge İdare Mahkemesi, anaokulu yetkililerinin iş görüşmesi sırasında başörtüsüne ilişkin sorular yöneltmesi ve yorumlarda bulunmasının ayrımcılık olduğuna hükmederek, mağdura 2 bin avro tazminat ödenmesine karar verdi.





Mahkeme, "Bir iş başvurusunda, sıklıkla ve rahatsız edici bir şekilde başörtüsüne yönelik sorular sorulmasına yer yoktur." değerlendirmesinde bulundu.



