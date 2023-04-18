Samanyolu Haber /Gündem / Avusturya idare mahkemesinden başörtüsüne ilişkin örnek karar /18 Nisan 2023 00:20

Avusturya idare mahkemesinden başörtüsüne ilişkin örnek karar

Avusturya'da Viyana Bölge İdare Mahkemesi, iş görüşmesinde Müslüman kadınlara başörtüsüne ilişkin sorular yöneltilmesinin ayrımcılık olduğuna hükmetti. Dava edilen anaokulu yöneticilerinin mağdura 2 bin avro tazminat ödemesine karar verildi.

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Başkent Viyana’da Müslüman bir kadın, anaokulunda asistanlık yaptıktan sonra daha üst bir konum için gerçekleştirdiği iş başvurusuna ilişkin mülakatta başörtüsüne yönelik soru ve olumsuz yorumlara maruz kalması nedeniyle konuyu mahkemeye taşıdı.

Viyana Bölge İdare Mahkemesi, anaokulu yetkililerinin iş görüşmesi sırasında başörtüsüne ilişkin sorular yöneltmesi ve yorumlarda bulunmasının ayrımcılık olduğuna hükmederek, mağdura 2 bin avro tazminat ödenmesine karar verdi.

Mahkeme, "Bir iş başvurusunda, sıklıkla ve rahatsız edici bir şekilde başörtüsüne yönelik sorular sorulmasına yer yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Irkçılık Karşıtı Çalışma ve Sivil Tepki (ZARA) ile Avusturya Müslümanlar için Dokümantasyon ve Danışmanlık Merkezi (Dokustelle Österreich), olayın mahkemeye taşınmasında mağdura yardımcı oldu.

ZARA'dan yapılan açıklamada, verdiği kararla mahkemenin bu yaklaşımın cinsiyet ve Dine dayalı ayrımcılığa yol açtığı değerlendirmesinde bulunduğuna işaret edildi.

Açıklamada olay sırasında 19 yaşında olan Müslüman kadının, anaokulunda asistanlık yaptıktan sonra daha üst konumda görev almak için başvurduğu, karşı tarafın "ötekileştirircesine sıklıkla başörtüsüne yönelik sorular yönelttiği ve bu iş için başını açmasının daha iyi olacağı yönünde yorumlarda bulunduğu" bilgisi paylaşıldı.
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