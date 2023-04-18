Samanyolu Haber /Gündem / Korkutata ailesinden Gökçek'e özel plakalı lüks araç /18 Nisan 2023 00:55

Korkutata ailesinden Gökçek'e özel plakalı lüks araç

Başkanlığı döneminde belediyeden milyonluk ihaleler alan firma Gökçek'e özel plakalı araç tahsis etti iddiası

Milyonluk ihaleler alan firma Gökçek'e özel plakalı araç tahsis etti

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in başkanlığı döneminde milyonluk ihaleler alan Korkutata ailesinin Gökçek'e özel plakalı araç tahsis ettiği iddia edildi. 

Gökçek'in, belediye filosunda 06 ABB 01 plakalı Mercedes aracı olmasına rağmen Korkutata ailesinin aldığı 06 ABB 001 plakalı yeni Mercedes'i kullandığı öne sürüldü. 2016 model aynı marka arabanın yine aynı aile tarafından 2022 modele yükseltilerek Gökçek'e tahsis edildiği de gelen bilgiler arasında.  Korkutata ailesi, Gökçek döneminde ABB'den 52 ihalede 229 milyon liralık iş almıştı. 
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