Samanyolu Haber /Gündem / "Hesap adamıyım" diyen Bahçeli yine formül verdi /18 Nisan 2023 00:59

"Hesap adamıyım" diyen Bahçeli yine formül verdi

Devlet Bahçeli 2009 yılında MHP'nin 40. Kuruluş yıl dönümünde iktidar formülünü kürsüde hesaplamıştı. Bahçeli bu kez İstanbul’daki seçim bölgeleri ve toplam milletvekili sayısını Kadir Gecesi’yle birleştirdi. Bahçeli, "3 bölge var İstanbul'da. Toplam milletvekili sayısı 98. 9+8 eşittir 17. Bugün 17 Mayıs ise Kadir gecesi. Bu tesadüf müdür?" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'den yine hesap yaptı

Daha önce yaptığı birçok hesapla hafızalarda yer edinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni bir toplama işlemi ile gündem oldu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa Türk Konfederasyonuna bağlı federasyon başkanları ve yöneticileriyle iftarda buluştu.

İstanbul'daki 98 milletvekili sayısının iki rakamını toplayarak 17 bulan Bahçeli, sonucu 17 Mayıs Kadir Gecesi ile eşitledi. Konuşmasına "hesap adamıyım" cümlesiyle başlayan Bahçeli, 17 Mayıs sonucunu bularak "Bu tesadüf müdür?" dedi.


BAHÇELİ'NİN HESAPLARI

Bahçeli 2009’da da MHP’nin 40’ıncı kuruluş yıl dönümünde yine bir hesapla şöyle çıkarmıştı:

“2009’u yazarken iki sıfır var. Dokuzun yanındaki sıfırı sildiniz. Kaldı 9. 2’nin sonunda yine bir 0 var. Onu da sil kaldı 2. Toplayın ne yapar: 11. 2009’un içindeki içindeki iki sıfırı da sildiniz. Ne kaldı? 40 yapar. Ve MHP’nin 40’ıncı yıl dönümü…”

MHP lideri Şubat 2022’de partisinin grup toplantısında elinde 6 yazan bir tabela çıkartıp ters çevirerek ‘Meselenin bakmak değil, görmek’ olduğunu söyleyen Bahçeli, “Bizim 6’ya baktığımızda gördüğümüz altı oktur, tertiptir, tezgahtır, kumpastır. 9’a bakınca gördüğümüz huzurdur, 9 tuğdur, 9 ışıktır, sorunların geçeceğinin müjdesidir” demişti.
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