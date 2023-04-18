Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yeni bir video yayımladı. ‘Kürtler’ başlıklı videosunda Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı;





“UTANÇ VERİCİ”





*Son zamanlarda ne zaman seçim konuşsak, saray ne zaman seçimi kaybedeceğini görse Kürtlere toplu bir yaftalama, terörist muamelesi yapma durumu başlıyor. Gerçekten de utanç verici.





“KÜRTLERE TERÖRİST MUAMELESİ YAPIYORLAR”





*Şu anda milyonlarca Kürde terörist muamelesi yapılıyor. Her gün milyonlarca lirayı sosyal medya trollerine harcıyorlar. O troller bana hakaret edebilmek adına Kürtlere terörist muamelesi yapıyorlar.





*İnsanımızı devlete yabancılaştırıyorlar. Ne için? Üç beş oy için. Utanmıyorlar… Bay Kemal’e iftira atacaklar diye milyonlarca insanın haysiyetiyle oynanır mı? Allah aşkına söyleyin bana, milyonlarca insanın haysiyetiyle oynanır mı?





“KADER BİZİ BİR ARAYA GETİRDİ”





*Sevgili halkım. Siz bu yaptıkları propagandaya sakın kanmayın. Kardeşlik hukukumuzu unutmayın. Kesinlikle unutmayın. Türk ile Kürdü kardeş yapan kader var.





*Kader bizi bir araya getirdi. Kader bize kardeş olun dedi. Kader bizi Çanakkale’de, Sakarya’da, Dumlupınar’da koyun koyuna yatırdı.





“ÜÇ, BEŞ OY İÇİN…”









*Kardeş sevgisi gibi derin bir sevgi yoktur. Yüzyıllardır beraber kaldık, beraber yaşadık. Hiçbirimiz yolumuza yalnız gitmedik, gidemedik. Üç, beş oy için, kardeşliğe kimsenin zarar vermesine asla ve asla izin vermeyeceğim. Az kaldı.