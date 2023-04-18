Samanyolu Haber /Teknoloji / Dünya'nın en güçlü uzay roketi Starship'in fırlatılması neden ertelendi? /18 Nisan 2023 07:26

Dünya'nın en güçlü uzay roketi Starship'in fırlatılması neden ertelendi?

İnsanlık tarihindeki en güçlü uzay roketi olan SpaceX'in Starship gemisi bugün ilk kez fırlatılacaktı ancak kalkış teknik bir arıza nedeniyle ertelendi.

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Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX tarafından geliştirilen roket bugün ilk yörünge testini gerçekleştirecekti.

Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda sorunun "donmuş bir basınç vanasından kaynaklandığını" açıkladı.

SpaceX ekibi fırlatma öncesi bir "basınçlandırma sorunu" üzerinde çalışıldığını ve çözülememesi durumunda kalkışın yapılamayacağını duyurmuştu.

Teksas'taki Boca Chica'da yapılacak olan fırlatma ileri bir tarihe ertelenmiş oldu.

Fırlatma sonrası ne olacak?

Başarılı bir şekilde fırlatıldığında Starship, Meksika Körfezi boyunca yükselecek. Metan yakıtlı güçlendiricinin altındaki 33 motor 2 dakika 50 saniye boyunca yanacak ve ardından roketin ilk yarısı birbirinden ayrılacak ve üst kısımdaki gemi kendi motorlarıyla 6 dakika 23 saniye daha yükselecek.

Plana göre roket bu sürede gezegen yüzeyinden 100 km uzağa gitmiş olacak.

SpaceX, roketin itici yarısının Texas kıyılarının yakınlarına geri uçarak dikey olarak aşağı inmesini hedefliyordu. Ancak dikey iniş gerçekleşmeyecek. Bunun yerine roketin devrilmesine ve batmasına izin verilecek.

Ana geminin ise Dünya etrafında bir tur attıktan sonra atmosfere yeniden girmesi ve Hawaii adalarının hemen kuzeyinde Pasifik Okyanusu'na inmesi hedefleniyor.

Tamamen yeniden kullanılabilir

İlerleyen testlerde Starship'in tüm modülleri zarar görmeden dünyaya geri iniş yapacak.

Tamamen ve hızla yeniden kullanılabilir şekilde tasarlanan 120 metre yüksekliğindeki roket, NASA'nın en güçlü roketi Artemis'in iki katına yakın itme gücüne sahip ve gezegenler arası ilk yolculuğun bu roketle gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Starship önce Dünya yörüngesine ve ardından da Ay yörüngesine gidecek.
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