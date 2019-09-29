Samanyolu Haber /Dünya / Avusturya'da resmi olmayan sonuçlara göre kazanan isim... /29 Eylül 2019 22:39

Avusturya'da resmi olmayan sonuçlara göre kazanan isim...

Erken seçim için sandık başına giden Avusturya'da sandık çıkış anketlerindeki resmi olmayan sonuçlara göre kazanan isin bakın kim olarak gözüküyor.

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Avusturya'da bugün yapılan erken genel seçimin sandık çıkış anketlerine göre, eski Başbakan Sebastian Kurz'un genel başkanlığını yürüttüğü Avusturya Halk Partisi (ÖVP) yüzde 37'lik oy oranıyla seçimin açık ara kazananı oldu.

Yaklaşık 6,4 milyon seçmenin sandığa gittiği seçimde oy kullanma işlemi yerel saat ile 17.00'de sona erdi.

Avusturya Devlet Televizyonu ORF'nin yayımladığı ilk sandık çıkış anketine göre, merkez sağ ÖVP yüzde 37,2 oranında oy alırken, Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) yüzde 22, aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) ise yüzde 16 oranında oy elde etti.

AŞIRI SAĞCI KOALİSYONUN BÜYÜK ORTAĞI OYLARINI YÜZDE 5 ARTTIRDI

sol.org.tr'de yer alan habere göre erken genel seçimlere ilişkin ilk veriler ışığında, aşırı sağcı koalisyonun büyük ortağı ÖVP oylarını yüzde 5'ten fazla artırırken, aşırı sağcı parti ise yaklaşık yüzde 10 oy kaybetti.

Ülkede 2017'de yapılan seçimlerde meclis dışında kalan Yeşiller Partisi ise yüzde 14 gibi ciddi bir oy oranıyla yeniden meclise girmeye hak kazanırken, liberal Yeni Avusturya Partisi (NEOS) oylarını 2 puan artırarak yüzde 7,4'e çıkardı.

Yeşiller Partisi'nden ayrılarak yeni oluşum kuran Peter Pilz'in öncülüğündeki Liste Jetzt ise yüzde 4 barajının altında kalarak meclise giremedi.

ORF'nin sandık çıkış anketlerine göre, 183 sandalyeden oluşan Avusturya Federal Meclisinde milletvekili dağılımı ÖVP 71, SPÖ 41, FPÖ 30, NEOS 14, Yeşiller 27 şeklinde oldu.
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