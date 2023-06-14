Samanyolu Haber /Teknoloji / AWS çöktü, sitelere erişim sağlanamadı /14 Haziran 2023 10:10

AWS çöktü, sitelere erişim sağlanamadı

Amazon Web Servisleri'nde (AWS) yaşanan geniş çaplı kesinti, çok sayıda web sitesine erişimde probleme neden oldu.

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İşletmelere, web sitelerini ve diğer uygulamalarını barındırmak için ücret alarak servis sağlayan AWS'de yaklaşık 2 saatlik kesinti yaşandı.

Sorunun büyük ölçüde çözüldüğünü bildiren şirket, "Tüm hizmetleri tamamen kurtarmak için çalışmaya devam ediyoruz." mesajını yayımladı.

Geniş kapsamlı kesinti, The Associated Press (AP) ve Boston Globe gibi haber siteleri de dahil olmak üzere internetteki bir dizi web sitesini etkiledi.

Ayrıca, bazı yemek firmalarının uygulamalarında oluşan problem nedeniyle siparişler aksadı.

Benzer bir kesinti, Aralık 2021'de Amazon müşterilerinin Noel alışverişi yaptığı süreçte yaşanmıştı.
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