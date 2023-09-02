Aya çarpan Rus uzay aracı Luna-25, 10 metrelik krater açtı

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), 11 Ağustos'ta fırlatılan uzay aracı Luna-25'in yaşadığı teknik sorunların ardından Ay'a çarptığını duyurmuştu.















NASA'dan yapılan açıklamada, "Yeni kraterin çapı yaklaşık 10 metre. Yeni krater, Luna-25'in tahmini çarpma noktasına yakın olduğu için, LRO ekibi bunun, doğal çarpmadan ziyade misyona ait olabileceği sonucuna vardı." ifadelerine yer verildi.



Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), NASA tarafından 2009'da Ay'ı yüksek çözünürlükle haritalandırmak için fırlatılmıştı. LRO, halihazırda NASA'nın Artemis programı için keşif görevi görüyor ve Ay'ın güney kutbuna yapılan iniş misyonlarına görüntü sağlıyorRusya'nın Ay'a gönderdiği ancak inişi başarısızlıkla sonuçlanan uzay aracı Luna-25, Ay'da 10 metre çapında bir krater açtı.ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'na (NASA) ait Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) uzay aracından çekilen görüntülerde Ay yüzeyinde yeni bir krater görüntüledi.Ajans, bunun Rusya'nın uzay misyonu Luna-25'in çarpma alanı olabileceğini duyurdu.Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), NASA tarafından 2009'da Ay'ı yüksek çözünürlükle haritalandırmak için fırlatılmıştı.LRO, halihazırda NASA'nın Artemis programı için keşif görevi görüyor ve Ay'ın güney kutbuna yapılan iniş misyonlarına görüntü sağlıyor.Luna-25, 11 Ağustos’ta Vostoçniy Uzay Üssü'nden Soyuz 2.1b roketiyle fırlatılmıştı.Rusya’nın yarım asır sonra Ay’a gönderdiği ilk uzay aracı Luna-25’in Ay’ın yüzeyine yumuşak iniş yaparak bilimsel araştırmalar yapması planlanıyordu.Ancak Luna-25'in iniş öncesi yörüngeye oturtulurken meydana gelen bir sorundan kısa süre sonra araçla temasın kaybedildiği belirtilmiş sonrasında da öngörülemeyen bir yörüngeye girerek Ay'ın yüzeyiyle çarpışması sonucu varlığının sona erdiği belirtilmişti.Böylece Moskova'nın yarım asır sonraki Ay misyonu başarısızlıkla sonuçlanmıştı.