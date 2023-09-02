Samanyolu Haber /Dünya / Trump’ın 'seçim sahtekarlığı' davası canlı yayınlanacak /02 Eylül 2023 10:27

Trump’ın 'seçim sahtekarlığı' davası canlı yayınlanacak

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Georgia eyaletinde başkanlık seçimi sonuçlarına müdahale ettiği iddiasıyla açılan davada yargıç yargılama sürecinin canlı yayınlanmasına karar verdi.

SHABER3.COM


Yargıç Scott McAfee, tüm duruşmaların davanın görüldüğü Fulton County Mahkemesi’nin YouTube kanalında canlı yayınlanması yönünde karar aldı.

Seçime müdahale iddiası davasında yargılamanın ne zaman başlayacağı henüz belli değil; ancak eski ABD Başkanı Donald Trump’ın da aday olduğu 2024 seçimlerinden önce yargılama başlayabilir.

Donald Trump ve 18 kişi Georgia eyaletinde 2020 başkanlık seçimi sonuçlarının değiştirilmesine yönelik komplo ile suçlanıyor.

Üç farklı davayla daha karşı karşıya olan Donald Trump Georgia eyaletinde açılan davada hakkındaki 13 suçlamayı reddetti.

Görüntü ve fotoğraf alınabilecek

Fulton County’deki mahkemelerde görülen davaların genellikle tamamı canlı olarak yayınlanıyor. Ancak Trump’ın karşı karşıya olduğu davalardan yalnızca Georgia davasında duruşmaların canlı yayınlanması bekleniyor.

Duruşmaların televizyon ve radyolar tarafından yayınlanması için görüntü sağlanması ve fotoğraf çekimine izin verilmesi de bekleniyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump geçen hafta Georgia eyaletinin başkenti Atlanta’ya giderek Fulton County Hapishanesi’ne teslim olmuş ve Trump’ın sabıka fotoğrafı çekilmişti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2020 başkanlık seçimlerinde Georgia eyaletinden çıkan sonucu kendi lehine çevirme girişiminde bulunmakla suçlandığı davada suçsuz olduğunu savunuyor.

Georgia eyaletinin Fulton ilçesindeki üst mahkemenin yargıcı Scott McAfee, Trump ve beraberindeki 18 sanığa haklarındaki suçların tebliğ edilmesi için mahkemede oturumun 6 Eylül'de düzenlenmesine karar vermişti.

Donald Trump ve beraberindekiler, Georgia eyaletinde yürürlükte olan ve kısa adıyla RICO olarak bilinen, baskı ve şantaj yoluyla organize suç işleyenleri cezalandıran yasayı ihlalden suçlanıyor. Davanın duruşma aşamasına getirilmesinin karmaşık bir süreç olması bekleniyor.

2024 başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin adaylık yarışını açık ara önde götüren Trump, aleyhindeki davaların, kendisini Beyaz Saray'dan uzak tutmayı amaçlayan siyasi güdümlü girişimler olduğunu iddia ediyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Trump’ın 'seçim sahtekarlığı' davası canlı yayınlanacak Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:27:54