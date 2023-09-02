Trump’ın 'seçim sahtekarlığı' davası canlı yayınlanacak



Yargıç Scott McAfee, tüm duruşmaların davanın görüldüğü Fulton County Mahkemesi’nin YouTube kanalında canlı yayınlanması yönünde karar aldı.



Seçime müdahale iddiası davasında yargılamanın ne zaman başlayacağı henüz belli değil; ancak eski ABD Başkanı Donald Trump’ın da aday olduğu 2024 seçimlerinden önce yargılama başlayabilir.



Donald Trump ve 18 kişi Georgia eyaletinde 2020 başkanlık seçimi sonuçlarının değiştirilmesine yönelik komplo ile suçlanıyor.



Üç farklı davayla daha karşı karşıya olan Donald Trump Georgia eyaletinde açılan davada hakkındaki 13 suçlamayı reddetti.



Görüntü ve fotoğraf alınabilecek



Fulton County’deki mahkemelerde görülen davaların genellikle tamamı canlı olarak yayınlanıyor. Ancak Trump’ın karşı karşıya olduğu davalardan yalnızca Georgia davasında duruşmaların canlı yayınlanması bekleniyor.



Duruşmaların televizyon ve radyolar tarafından yayınlanması için görüntü sağlanması ve fotoğraf çekimine izin verilmesi de bekleniyor.



Eski ABD Başkanı Donald Trump geçen hafta Georgia eyaletinin başkenti Atlanta’ya giderek Fulton County Hapishanesi’ne teslim olmuş ve Trump’ın sabıka fotoğrafı çekilmişti.



Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2020 başkanlık seçimlerinde Georgia eyaletinden çıkan sonucu kendi lehine çevirme girişiminde bulunmakla suçlandığı davada suçsuz olduğunu savunuyor.



Georgia eyaletinin Fulton ilçesindeki üst mahkemenin yargıcı Scott McAfee, Trump ve beraberindeki 18 sanığa haklarındaki suçların tebliğ edilmesi için mahkemede oturumun 6 Eylül'de düzenlenmesine karar vermişti.



Donald Trump ve beraberindekiler, Georgia eyaletinde yürürlükte olan ve kısa adıyla RICO olarak bilinen, baskı ve şantaj yoluyla organize suç işleyenleri cezalandıran yasayı ihlalden suçlanıyor. Davanın duruşma aşamasına getirilmesinin karmaşık bir süreç olması bekleniyor.



2024 başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin adaylık yarışını açık ara önde götüren Trump, aleyhindeki davaların, kendisini Beyaz Saray'dan uzak tutmayı amaçlayan siyasi güdümlü girişimler olduğunu iddia ediyor.