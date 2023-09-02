AB yanlısı cumhurbaşkanı hakkında azil süreci başlattı

Berlin ve Brüksel'deki temaslar





Gürcistan’da iktidarda olan Gürcü Rüyası Partisi, hükümetin iradesi dışında gerçekleştirdiği Avrupa Birliği (AB) ziyaretleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili hakkında görevden alma süreci başlatacağını duyurdu.İktidar partisi lideri Irakli Kobakidze, Cumhurbaşkanı Zurabişvili’nin anayasayı “alenen ihlal ettiğini” söyledi.Kobakidze, cumhurbaşkanının toplantılara katılmasını engellemek için hükümetin bir mektup gönderdiğini belirtti.Kobakidze, Gürcü Rüyası’nın muhalefet partilerinden de oy alması gerekeceği için görevden almanın başarılı olma ihtimalinin düşük olduğunu kabul etti.Gürcü asıllı eski bir Fransız diplomat olan Zurabişvili, Gürcü Rüyası’nın desteğiyle 2018 yılında Gürcistan’ın cumhurbaşkanı olarak seçilmişti.Zurabişvili, cumhurbaşkanı olarak seçilmesinden bu yana Gürcü Rüyası partisini Rusya yanlısı olmakla ve Gürcistan’ın AB’ye ve NATO ittifakına katılması konusunda yeterince kararlı olmamakla suçlayıp, partisiyle yollarını ayırmıştı.Gürcü Rüyası ise Gürcistan’ın her iki bloğa da katılmasını istediğini belirtiyor.Berlin’de dün Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile görüşen Zurabişvili’nin bu yıl sonuna kadar karar verilmesi beklenen Gürcistan’ın AB adaylık statüsü konusunda destek almak için bugün Brüksel’de Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir araya geldi.Michel, AB’nin Gürcistan'ın Avrupa yolundaki olan bağlılığını teyit ettiğini belirterek, görüşmede öncelikle bu ülkenin yapması gereken reformların ele alındığını bildirdi.Michel, AB Konseyi’nin "Gürcistan'a Avrupa perspektifini verme kararını kaçırılmaması gereken tarihi bir fırsat" olarak nitelendirdiğini sözlerine ekledi.