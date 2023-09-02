Samanyolu Haber /Teknoloji / Meta'dan, AB’deki kullanıcılarına reklamsız abonelik seçeneği /02 Eylül 2023 00:55

Meta'dan, AB’deki kullanıcılarına reklamsız abonelik seçeneği

Meta, Avrupa Birliği’nde (AB) yaşayan Facebook ve Instagram kullanıcılarının reklamlardan kaçınmak için abonelik ödemesi yapabilecekleri bir seçeneği sunmayı gözden geçiriyor

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Euronews'te yer alan habere göre Facebook ve Instagram'ın çatı kuruluşu olan Meta’nın Avrupa'da getirilen siyasi reklam yasağının ardından yeni bir projeyi devreye sokmak için hazırlandığı bildirildi

New York Times’ın haberine göre, Meta, Avrupa Birliği’nde (AB) yaşayan Facebook ve Instagram kullanıcılarının reklamlardan kaçınmak için abonelik ödemesi yapabilecekleri bir seçeneği sunmayı gözden geçiriyor.

Bu sayede Meta, AB’nin katı düzenlemelerinden daha az etkilenecek.

Gazetenin bu proje hakkında bilgisine danıştığı üç yetkiliye göre abonelik için ödeme yapanlar reklamları görmeyecek. Ancak bununla birlikte Meta, AB'de reklam içeren uygulamaların ücretsiz sürümlerini sunmaya devam edecek.

Bu sayede Meta, mahremiyetle ilgili endişeler ve AB'den gelen diğer soruşturmaların üstesinden gelmeyi hedeflerken, kullanıcılara, şirketin insanların verilerini analiz etmeye dayanan reklam tabanlı hizmetlere karşı da bir alternatif sunma imkanına sahip olacak.

Dördüncü para cezası

AB son olarak mayıs ayında Meta'yı kişisel veri transferi nedeniyle 1,2 milyar euro para cezasına çarptırdı.

AB şu ana kadar Instagram, WhatsApp ve Facebook hizmetlerindeki veri ihlalleri nedeniyle Meta'ya hali hazırda yüz milyonlarca euroluk para cezası verdi.

Son ceza ise AB'de sosyal medya devine son bir yılda verilen dördüncü ceza.

Ocak ayında, uygulamalarda hedefli reklam kullanımında veri kurallarını çiğnediği için Meta'ya 390 milyon euro para cezası verilmişti.

Yine mart ayında Meta, WhatsApp mesajlaşma hizmetiyle kişisel veri kurallarını ihlal ettiği için 5,5 milyon euro ödemeye mahkum edildi.

2021'de Amazon da benzer şekilde AB'nin Genel Veri Koruma Yönetmeliğini (GDPR) ihlal ettiği için Lüksemburg'da 746 milyon euro para cezasına çarptırılmıştı.

Önceki para cezalarının ardından Meta, Avrupalı kullanıcılarının kişisel verilerini toplamaya ve işlemeye devam edebilmek için Avrupa'daki kullanım koşullarını değiştirmeyi taahhüt ettiğini duyurmuştu.
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