Samanyolu Haber /Gündem / Ayasofya’nın çilesi bitmiyor: Şimdi de mermerler kırılıyor /27 Haziran 2022 10:41

Ayasofya’nın çilesi bitmiyor: Şimdi de mermerler kırılıyor

Müze statüsünden camiye dönüştürülen Ayasofya'da tahribat sürüyor. Tur Rehberi Özlem Kabasakal, tarihi mermerlerin ağır tonajlı platform ile birçok yerinden kırıldığını belirterek “Bu tarihi yapıya çok büyük zarar veriliyor” dedi.

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İbadete açıldığından bu yana kapısı yenilen, duvarları soyulup poşete konulan Ayasofya’daki tahribat devam ediyor.

Cumhuriyet’e konuşan Tur Rehberi Özlem Kabasakal tarihi mermerlerin ağır tonajlı platform ile kırıldığını öne sürdü.

Alınmayan önlemlerle gündemden düşmeyen Ayasofya’daki ihmal zincirini Cumhuriyet 1 ay önce gündeme getirmişti. Camiye girişte bulunan müze zamanından kalma ve Ayasofya camiye dönüştürüldüğünden beri kullanılmayan X-ray cihazlarının yaklaşık iki haftadır aktif olduğu öğrenildi.

Camiye girilmeden önce görevlilerin başı açık ve kısa kıyafetli olan ziyaretçileri, örtünmeleri için uyarıp örtü satış noktasına yönlendirme uygulamasına ise devam ediliyor.

Görevlilerin aktardığı bilgiye göre, içeride kalabalığı kontrol edebilmek için giriş kapısı zaman zaman kapatılıyor. Ayasofya’daki İmparatorluk Yolu’nda bulunan ve şu anda caminin çıkış kapısı üzerinde bulunan, bir kısmı önceden kırık olan mermerlerin ise başka kısımlarının da kırıldığı görülüyor.

Kabasakal’ın iddiasına göre, içeriye temizlik yapmak için makaslı platform sokuldu. Bunun sonucunda da tarihi mermerler birçok yerinden kırıldı. Kabasakal, “Bu tarihi yapıya çok büyük zarar veriliyor. Ayasofya müzeyken büyük bir saygı içerisinde ziyaret ediliyordu. İçerisi şu an panayır yeri gibi” dedi. 

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