Ayçiçek yağı fiyatlarına zam kapıda! Kota getiriliyor

Rusya- Ukrayna çatışması ile küresel gıda fiyatları taban yapmış durumda.





Fiyatlar her geçen gün artarken dünya’nın en büyük ayçiçek yağı üreticilerinden olan Rusya’dan yeni hamle geldi.





Rusya, Türkiye’nin de alıcısı olduğu ayçiçek yağının ihracatına kota getirileceğini duyurdu.





Bu karar sonrası, Türkiye’deki ayçiçek yağlarına da zam gelmesi bekleniyor.





Geçtiğimiz hafta limanlarda mahsur kalan ayçiçek yağı yüklü gemiler gecikince, Türkiye’de fiyatlar fırlamıştı.





Rusya Tarım Bakanı Dmitriy Patruşev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de katıldığı ve yaptırımların ardından Rus ekonomisindeki gelişmelerin değerlendirildiği toplantıda konuştu.





Ülkedeki ayçiçek yağı stoklarıyla ilgili herhangi bir sorun olmadığını belirten Patruşev, “İç piyasada istikrarı korumak için ayçiçek yağı ve küspe ihracatına kota getirmek istiyoruz. İlgili teklifi Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığına sunduk.” dedi.









Rusya hükümeti, 15 Mart’ta aldığı kararla, beyaz şeker ve şeker kamışı ihracatını, Avrasya Ekonomik Birliği'ne ise tahıl ihracatını geçici olarak yasaklama kararı almıştı.