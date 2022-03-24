Samanyolu Haber /Gündem / Ayçiçek yağı fiyatlarına zam kapıda! Kota getiriliyor /24 Mart 2022 10:43

Ayçiçek yağı fiyatlarına zam kapıda! Kota getiriliyor

Rusya Tarım Bakanı Dmitriy Patruşev, iç piyasada istikrarı korumak için ayçiçek yağı ihracatına kota getirmeyi planladıklarını açıkladı.

SHABER3.COM

Rusya- Ukrayna çatışması ile küresel gıda fiyatları taban yapmış durumda.

Fiyatlar her geçen gün artarken dünya’nın en büyük ayçiçek yağı üreticilerinden olan Rusya’dan yeni hamle geldi.

Rusya, Türkiye’nin de alıcısı olduğu ayçiçek yağının ihracatına kota getirileceğini duyurdu.

Bu karar sonrası, Türkiye’deki ayçiçek yağlarına da zam gelmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz hafta limanlarda mahsur kalan ayçiçek yağı yüklü gemiler gecikince, Türkiye’de fiyatlar fırlamıştı.

Rusya Tarım Bakanı Dmitriy Patruşev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de katıldığı ve yaptırımların ardından Rus ekonomisindeki gelişmelerin değerlendirildiği toplantıda konuştu.

Ülkedeki ayçiçek yağı stoklarıyla ilgili herhangi bir sorun olmadığını belirten Patruşev, “İç piyasada istikrarı korumak için ayçiçek yağı ve küspe ihracatına kota getirmek istiyoruz. İlgili teklifi Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığına sunduk.” dedi.


Rusya hükümeti, 15 Mart’ta aldığı kararla, beyaz şeker ve şeker kamışı ihracatını, Avrasya Ekonomik Birliği'ne ise tahıl ihracatını geçici olarak yasaklama kararı almıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ayçiçek yağı fiyatlarına zam kapıda! Kota getiriliyor Sonraki Haber >>

Bir Firavun Yöntemi Olarak İşkence

Bir Firavun Yöntemi Olarak İşkence

Berat Albayrak ve Nebati'yi kızdıracak video!

Berat Albayrak ve Nebati'yi kızdıracak video!

Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken Erdoğan videosu

Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken Erdoğan videosu

Akşener'den Erdoğan'a tepki

Akşener'den Erdoğan'a tepki

Süleyman Soylu gidici

Süleyman Soylu gidici

Rusya'nın büyük planlarını bozan küçük şehir: Voznesensk

Rusya'nın büyük planlarını bozan küçük şehir: Voznesensk

Muhalif sesleri susturamazlar

Muhalif sesleri susturamazlar

Brüksel’de sanatlı eylem

Brüksel’de sanatlı eylem

Başörtülüyü başörtülüye ezdiren bir rejim...

Başörtülüyü başörtülüye ezdiren bir rejim...

Akın İpek hukuksuzluğu 2 dakikada anlattı

Akın İpek hukuksuzluğu 2 dakikada anlattı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:03:47