Astronotun kaybettiği golf topları!

İngiltere'de yayımlanan The Sun gazetesinin haberine göre, astronot Alan Shepard'ın 31 Ocak- 6 Şubat 1971 tarihlerinde "Apollo 14" göreviyle gittiği Ay'da derme çatma bir golf sopasıyla yaptığı vuruşlar sırasında kaybettiğini söylediği 2 golf topu, iniş görevi sırasındaki görüntülerin iyileştirilmesi sonucu bulundu.







Görüntü uzmanı Andy Saunders, istifleme tekniğiyle Apollo 14 mürettebatı tarafından çekilen ve 16 milimetrelik çok daha küçük görüntüleri de ihtiva eden orijinal görüntülerin yüksek çözünürlüklü taramasını yaptı. Böylelikle Shepard'ın iddiası doğrulandı.





"KİLOMETRELERCE UZAĞA GİTTİ" DEMİŞTİ





Shepard elindeki sopayla iki vuruş yaptığını, ilk vuruşunda topun bir kratere girdiğini, ikincisinin ise kilometrelerce uzağa gittiğini öne sürmüştü.





Mekiğin indiği alanın iyileştirilmiş görüntüleri astronotun iddia ettiği kadar başarılı olmadığını ortaya koydu.





Görüntülerde, Shepard'in ilk vuruşunda topun 22, ikincisinin ise 37 metre uzağa gidebildiği fark edildi.





Görüntüleri iyileştirerek topların bulunmasını sağlayan Saunders, BBC'ye yaptığı açıklamada, astronotun topları iddia ettiği kadar uzağa atamamış olmasına rağmen, bunu ayda yapmayı başarabilmesinin bile önemli olduğunu ifade etti.





YER ÇEKİMSİZ BİR ORTAMDA ETKİLEYİCİ BİR VURUŞ!





Saunders, Shepard'ın vuruşu olağanüstü şartlar altında yaptığını vurgulayarak, "Düşünün, her yanınızı kapatan astronot kıyafetleri ve kalın eldivenlerin olduğu ve yer çekiminin bulunmadığı bir ortamda bu vuruşu yapıyorsunuz. Shepard'ın topla temas kurup onu havaya uçurabilmesi bile son derece etkileyici." diye konuştu.