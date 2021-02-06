Samanyolu Haber /Dünya / Astronotun kaybettiği golf topları! /06 Şubat 2021 20:36

Astronotun kaybettiği golf topları!

Astronot Alan Shepard'ın 1971 yılında "Apollo 14" görevi esnasında ay yüzeyinde golf oynarken kaybettiği golf topları 50 yıl sonra bulundu.

SHABER3.COM

İngiltere'de yayımlanan The Sun gazetesinin haberine göre, astronot Alan Shepard'ın 31 Ocak- 6 Şubat 1971 tarihlerinde "Apollo 14" göreviyle gittiği Ay'da derme çatma bir golf sopasıyla yaptığı vuruşlar sırasında kaybettiğini söylediği 2 golf topu, iniş görevi sırasındaki görüntülerin iyileştirilmesi sonucu bulundu.

Görüntü uzmanı Andy Saunders, istifleme tekniğiyle Apollo 14 mürettebatı tarafından çekilen ve 16 milimetrelik çok daha küçük görüntüleri de ihtiva eden orijinal görüntülerin yüksek çözünürlüklü taramasını yaptı. Böylelikle Shepard'ın iddiası doğrulandı.

"KİLOMETRELERCE UZAĞA GİTTİ" DEMİŞTİ

Shepard elindeki sopayla iki vuruş yaptığını, ilk vuruşunda topun bir kratere girdiğini, ikincisinin ise kilometrelerce uzağa gittiğini öne sürmüştü.

Mekiğin indiği alanın iyileştirilmiş görüntüleri astronotun iddia ettiği kadar başarılı olmadığını ortaya koydu.

Görüntülerde, Shepard'in ilk vuruşunda topun 22, ikincisinin ise 37 metre uzağa gidebildiği fark edildi.

Görüntüleri iyileştirerek topların bulunmasını sağlayan Saunders, BBC'ye yaptığı açıklamada, astronotun topları iddia ettiği kadar uzağa atamamış olmasına rağmen, bunu ayda yapmayı başarabilmesinin bile önemli olduğunu ifade etti.

YER ÇEKİMSİZ BİR ORTAMDA ETKİLEYİCİ BİR VURUŞ!

Saunders, Shepard'ın vuruşu olağanüstü şartlar altında yaptığını vurgulayarak, "Düşünün, her yanınızı kapatan astronot kıyafetleri ve kalın eldivenlerin olduğu ve yer çekiminin bulunmadığı bir ortamda bu vuruşu yapıyorsunuz. Shepard'ın topla temas kurup onu havaya uçurabilmesi bile son derece etkileyici." diye konuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Astronotun kaybettiği golf topları! Sonraki Haber >>

Hizmet Gönüllüsü Süleyman Çoban gurbette vefat etti

Hizmet Gönüllüsü Süleyman Çoban gurbette vefat etti

AKP'ye oy verdiğini söyleyen vatandaş: "Açlıktan geberiyoruz!"

AKP'ye oy verdiğini söyleyen vatandaş:

Hakime tepki gösteren sanık hiç beklemediği bir şeyle karşılaştı

Hakime tepki gösteren sanık hiç beklemediği bir şeyle karşılaştı

Kamyon boşaltmakta beceri ister

Kamyon boşaltmakta beceri ister

Böyle soğuk olur mu?

Böyle soğuk olur mu?

Öğrenciler, Melih Bulu'yu karşılarında gördükleri o an böyle seslendiler

Öğrenciler, Melih Bulu'yu karşılarında gördükleri o an böyle seslendiler

Boğaziçi'nde gözaltına alınan Şeyma Altundal: Aynı gemide değiliz

Boğaziçi'nde gözaltına alınan Şeyma Altundal: Aynı gemide değiliz

Gökhan Açıkkollu’nun adını taşıyan su kuyusu açıldı

Gökhan Açıkkollu’nun adını taşıyan su kuyusu açıldı

İzmir'de Polisten çok sert müdahale

İzmir'de Polisten çok sert müdahale

SpaceX'in ikinci Starship test uçuşu da patlamayla sonuçlandı

SpaceX'in ikinci Starship test uçuşu da patlamayla sonuçlandı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:28:11