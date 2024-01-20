Ayhan Bora Kaplan iddianamesinde 'Aşiretle kan pazarlığı' iddiası

Öldürülen aşiret üyesine karşılık kenti çetesinden biri





Yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalan Ayhan Bora Kaplan'ın yargılandığı davanın iddianamesinde, Tatarlar aşiretinin öldürülen bir üyesi için çete ile “kana karşılık kan” pazarlığı yaptığı iddiası yer aldı.Yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandıktan sonra suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle tutuklanan Ayhan Bora Kaplan suç örgütü hakkında hazırlanan iddianamade, Tatarlar aşiretinin öldürülen bir üyesi için çete ile “kana karşılık kan” pazarlığı yaptığı iddiası yer aldı.Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, 61 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, öldürülen aşiret üyesi Mahfuz Tatar’a karşılık çetenin kendi üyesi Semih Arslan’ı öldürdüğü belirtildi.İddianamede, “maktul yakınları ile Bora Kaplan’ın sulh ve diyet parası amacı ile maktul yakınları ile görüştüğüne; görüşme neticesinde belli bir meblağın ödenmesi ve kana karşı kan olmak üzere anlaşma sağlandığına; kana karşı kan anlaşması gereği Semih Arslan’ın suç örgütü faaliyeti kapsamında öldürüldüğüne” ilişkin istihbarat bilgisinin elde edildiği belirtildi.