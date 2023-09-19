Ayhan Bora Kaplan'a silahları kimden aldığı ve kime sattığı neden sorulmadı?

YARGI MENSUPLARINA RÜŞVET İDDİASI





CİNAYET İŞLEDİ 3 YIL YATTI, SERBEST KALDI

Daha önce cinayetten 7 yıl 6 ay ceza alan ancak 3 yıl cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakılan Kaplan, Ankara Emniyeti’nin tartışılan isimlerinden olan ve Sinan Ateş cinayeti soruşturmasına da bakan Alp Aslan’ın kendisinden 250 bin dolar rüşvet istediğini de anlattı.

BORA KAPLAN VE SİLAH TİCARETİ: KALAŞNİKOFLARI KİMDEN ALDI, KİME SATTI?





EMNİYET NEDEN ÜSTÜNE GİTMEDİ? SİLAHLAR KİME SATILDI, KİM TİCARETİNİ YAPTI?

Bora Kaplan, silahlarını sergilemekten çekinmiyordu. Hatta Kaplan, binlerce takipçisi olan Instagram hesabından kalaşnikof ve çeşitli uzun namlulu silahlarının fotoğraflarını da paylaştı. Emniyet, Kaplan’ın kalaşnikof ve Glock marka silahlarının fotoğraflarını çıkarttı. Ancak kalaşnikofun değil Glock marka silahın nereden ne şekilde temin edildiğini sordu. Fakat silah ticaretine dair detaylı bir sorgulama yapılmadı. Silah ticaretinin kimlere yapıldığı, ülke içerisinde beraber çalıştıkları bir örgütün olup olmadığına dair hiçbir soru yöneltilmedi. Kaplan örgütüne yapılan operasyonda da çok sayıda uzun namlulu silah ele geçirildiğine dair de bir açıklama yapılmadı. Yani ortada kayıp silahlar vardı.

SARALLAR VE ŞAHİNLER SERBEST BIRAKILMIŞTI: KAPLAN ÖRGÜTÜ İLE BAĞLANTILI MI?



