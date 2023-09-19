Samanyolu Haber /Politika / Kulis: Nebati ve Kavcıoğlu bakanlık koridorlarında birbirine girdi /19 Eylül 2023 08:29

Kulis: Nebati ve Kavcıoğlu bakanlık koridorlarında birbirine girdi

Gazeteci İsmail Saymaz, eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile eski Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun birbirlerine girdiklerini yazdı.

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“Eski Maliye ve Hazine Bakanı Nureddin Nebati ile eski Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu arasında kavgaya yol açtığını yazmıştım. Nebati, KKM'den kaynaklı borçtan Kavcıoğlu'nu sorumlu tutuyor. 

Kavcıoğlu'nun kendisine rağmen kararlar alıp KKM'yi teşvik ettiğini düşünüyor. Meğer bu kavga, duyduğumdan da keskinmiş! Bakanlık koridorlarında ağır suçlamaların havada uçuştuğunu öğrendim.” diyen Saymaz’ın aktardığı kulis haberine göre; Nebati'nin, Kavcıoğlu için “Bu ülkeye gelmiş geçmiş en büyük belalardan birisi. Farklı yerlerden aldığı talimatlarla iş yürütüyor” demiş. 

Nebati’nin Kavcıoğlu'nu ajanlık ve ekonomiye bilerek zarar vermekle suçladığı iddia ediliyor.

Saymaz, "Devir teslimden sonra Kavcıoğlu'nun Mehmet Şimşek tarafından görevden alınmasının beklendiğini kaydeden Nebati'nin kadroları ise şunları söylüyor: '“Şimşek, görev teslimi yaptığında akşam görevinden alınacağını söylemiş. 

Fakat Kavcıoğlu, Şimşek'e operasyon çekti. Doları 20'den 23'e çıkardı, gitti. ‘Ben olmazsam olacaklar bunlardır' dedi ve BDDK'da kaldı.'" iddiasını aktardı ve Nebati'nin kadrolarının Kavcıoğlu'nun “Sistem için büyük bir risk” olduğunu iddia ettiğini de belirtti.
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