Samanyolu Haber /Gündem / Ayla ve Müslüm'ün yapımcısı, Rus mafyasıyla davalık oldu /07 Şubat 2022 11:20

Ayla ve Müslüm'ün yapımcısı, Rus mafyasıyla davalık oldu

Yapımcı Mustafa Uslu, Cep Herkülü: Naim filminin Bulgaristan’daki çekimleri sırasında anlaşma yaptığı Slvestar Lenenov tarafından parasını almadığı iddiasıyla Rus mafyasına havale edildi. Mafya tarafından yağmalanmaya çalışılan Mustafa Uslu’nun ihbarı sonrası 5 şüpheli hakkında dava açıldı. Şüpheliler hakkında 15’er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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Kamuoyunda Ayla ve Müslüm'ün yapımcısı olarak bilinen Mustafa Uslu, 'Cep Herkülü' filminin Bulgaristan'daki çekimleri sonrası anlaşma yaptığı Slvestar Lenenov tarafından parasını almadığı iddiasıyla Rus mafyasına havale edildi.

Milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun hayatını konu alan 'Cep Herkülü' adlı filmi çekmek üzere Bulgaristan'da çalışan ünlü yapımcı Mustafa Uslu, çekimler sırasında Bulgar iş insanı Slvestar Lenenov'la bir anlaşma yaptı. Anlaşma karşılığında Uslu, Lenenov'dan Bulgaristan'da yardım alacak ve çekimleri tamamlayacaktı. İddiaya göre film çekimi bittikten sonra parasını alan Lenenov, ünlü yapımcıdan 6 milyon lira alacağı olduğunu öne sürerek ikinci kez para istedi. Uslu ise film çekimi gerçekleştikten sonra paranın verildiğini söyledi. Çekimler sonrası parasını tahsil ettiği halde etmediğini ileri süren Lenenov, devreye "hatırı sayılır" kişileri soktu.

Mustafa Uslu'yu bir süre sonra Eldaniz Azimov ve 'Kobra' lakaplı Vedat Karataş aradı. Azimov ve Karataş ünlü yapımcıyı ölümle tehdit etmeye başladı. Uslu'yu tehdit eden ikilinin ardından bu kez menajer Hasan Basri Sarıkaya devreye girdi. Sarıkaya; Lenenov'un parasını istediğini söyleyerek, Rusya'da yeraltı dünyasının en etkili ismi olarak bilinen Zahariy Kalaşov'un işin içinde olduğunu ve parayı vermesi gerektiğini söyledi.

Uslu, kendisini ölümle tehdit ederek para tahsil etmeye çalışan yapımcı Sarıkaya, Azimov ve Karataş'ı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbar etti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan üç isim, geçen ay İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Şüpheliler hakkında 15’er yıla kadar hapis cezası isteniyor.
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