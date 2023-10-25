Samanyolu Haber /Gündem / AYM’ Cemal Kaşıkçı kararının gerekçesini açıkladı /25 Ekim 2023 10:38

AYM’ Cemal Kaşıkçı kararının gerekçesini açıkladı

AYM'nin, Cemal Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan’a devrine ilişkin, devir kararının kaldırılması ve yargılamanın yenilenmesine ilişkin başvuruyu reddetmesi hakkındaki gerekçeli kararı açıklandı.

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Anayasa Mahkemesi’nin (AYM), Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda 2018 yılında öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan’a devrine ilişkin yapılan bireysel başvurunun reddetmesi hakkındaki gerekçeli kararı açıklandı.

Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Demir’in yaptığı başvuru Resmi Gazete’de yayımlandı.

AYM'nin kararında, Türk adli makamlarının etkili bir uluslararası iş birliği ve ceza muhakemesi yürütülmesi için gerekli bütün makul tedbirleri almaya ilişkin yaşam hakkı kapsamındaki anayasal yükümlülüklerini yerine getirdiği iddia edilerek, “Kaşıkçı davası kapsamında Suudi Arabistan’da yargılanan sanıkların, Türk Adli makamlarının çabası sayesinde ceza aldığı” savunuldu.
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