KHK İle ihraç edilen 4 akademisyen göreve iade edildi

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'ndeki öğretim üyeliği görevinden ihraç edilen Dr. Lülüfer Körükmez'in davasına Ankara 22. İdare Mahkemesi'nde bakıldı. Mahkeme, "Dava konusu işlemin iptaline, özlük hak talebinin kabulüne, dava konusu işlem nedeniyle davacının yoksun kaldığı özlük haklarının iadesine" karar verdi. Kocaeli Üniversitesi’nden ihraç edilen, Kocaeli Dayanışma Akademisi kurucularından Kuvvet Lordoğlu da Ankara 22. İdare Mahkemesi'nin göreve iade kararı verdiği akademisyenlerden. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'ndeki görevinden 2017 yılında ihraç edilen Pınar Yıldız, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nden Fahri Öz de görevlerine iade edildi.

