Samanyolu Haber /Gündem / KHK İle ihraç edilen 4 akademisyen göreve iade edildi /25 Ekim 2023 09:59

KHK İle ihraç edilen 4 akademisyen göreve iade edildi

"Bu suça ortak olmayacağız" bildirisini imzaladıkları için ihraç edilen Barış Akademisyenlerinden Dr. Lülüfer Körükmez, Kuvvet Lordoğlu, Pınar Yıldız ve Fahri Öz görevlerine iade edildi. 1128 akademisyenin imzasıyla 11 Ocak 2016'da yayımlanan "Bu suça ortak olmayacağız" bildirisini imzaladıkları için KHK ile ihraç edilen akademisyenler mahkeme kararlarıyla geri dönüyor.

SHABER3.COM

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'ndeki öğretim üyeliği görevinden ihraç edilen Dr. Lülüfer Körükmez'in davasına Ankara 22. İdare Mahkemesi'nde bakıldı. Mahkeme, "Dava konusu işlemin iptaline, özlük hak talebinin kabulüne, dava konusu işlem nedeniyle davacının yoksun kaldığı özlük haklarının iadesine" karar verdi. Kocaeli Üniversitesi’nden ihraç edilen, Kocaeli Dayanışma Akademisi kurucularından Kuvvet Lordoğlu da Ankara 22. İdare Mahkemesi'nin göreve iade kararı verdiği akademisyenlerden. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'ndeki görevinden 2017 yılında ihraç edilen Pınar Yıldız, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nden Fahri Öz de görevlerine iade edildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber KHK İle ihraç edilen 4 akademisyen göreve iade edildi Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:26:30