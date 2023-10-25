Reklamlarla gelen ölümcül tehlike: Gıda takviyeleri

Bu ürünlerin eczacı ve doktor danışmanlığında kullanılması gerektiğini vurgulayan Aydoğdu "Çünkü ilaç-gıda etkileşimi sıklıkla karşılaştığımız sorunlardandır. Örnek vermek gerekirse; eş dost önerisiyle folik asit içeren bir gıda takviyesi kullanan kanser hastasının tedavisi folik asit yüzünden hiçbir işe yaramayabilir. Kontrolsüzce sarı kantaron kullanan bir hasta kalp çarpıntısı ve titreme şikâyetleriyle kolayca hastanelik olabilir" dedi. Gıda takviyelerinin denetiminin yeteri kadar yapılmadığını anlatan Aydoğdu, özetle şunları söyledi:





"Bu ürünler Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı olduğu için reklamlarının yapılması önünde hiçbir engel bulunmuyor. Ezberlenmiş cümlelerle yapılan reklamlarla kendi ceplerini doldururken kullanıcıları organ iflasına kadar götürebiliyor. Bilinçli olan hastalarımız ise bizlere sormadan bu ürünleri almıyorlar.





Geçenlerde hastalarımın sıklıkla sorduğu, fenomenler tarafından bolca reklamı yapılan ürünlerden bir tanesini incelemek üzere satın aldım. Ambalajında 1200 mg kolajen içerdiğini yazan ürünün boyutundan şüpheye düştüğüm için tartma ihtiyacı hissettim.





Normalde yardımcı maddeleriyle beraber 1200 mg’dan daha fazla çıkması gereken ürünü tarttığımda 1090 mg olarak gördüm. Rant peşinde koşan şirketler, kâğıt üzerinde alınan ruhsatlarla uygunsuz üretim yapıp korkusuzca halkı kandırıp sağlıklarıyla oynayabiliyorlar. Yanlış gıda takviyesi kullanmak ölüme bile götürebilir.





Sosyal medya üzerinden beden algısını bozdukları gençlerimize zayıflama ürünleri pazarlıyorlar. Bu ürünlerin içerisine kalp krizine sebep olabilen yasaklı maddelerin koyulması sıklıkla karşılaştığımız sorunlardan bir tanesi oluyor. Kontrolsüzce kullanılan her takviye vücutta birikmeye ve sonrasında çeşitli problemlere yol açabilir."