AYM, HDP’li Leyla Güven için hak ihlali kararı verdi

Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP Milletvekili Leyla Güven’in, Türkiye’nin Afrin’e yönelik askeri harekâtına karşı yaptığı paylaşımları gerekçesiyle tutuklanması ve yeniden milletvekili seçilmesine rağmen tahliye edilmemesini hak ihlali saydı.







AYM, HAK İHLALİ KARARI VERDİ, GEREKÇELİ KARAR HENÜZ YAYINLANMADI

Leyla Güven’in kızı Sabiha Temizkan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Annem Leyla Güven’in 2018’de milletvekili seçilmesinden sonra hakkında verilen tahliye kararının aynı gün itirazla tekrar tutuklamaya dönüşmesi ve vekillik süresince 7 ay tutuklu kalmasından dolayı AYM Genel Kurulu 7 Nisan’da ihlal kararı verdi. Karar dün gece geç saatlerde Genel Kurul Gündemi Sonuçları arasında duyurulmasına rağmen gerekçeli karar henüz yayınlanmış değil” ifadelerini kullandı.