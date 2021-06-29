AYM, Sivas Katliamı'nı görüşmeyi erteledi

Madımak Oteli'nde hayatını kaybedenlerin yakınları, 2014'te Yüksek Mahkemeye bireysel başvuruda bulunmuştu. Başvuruda, yargılama sürecinin etkili yapılmadığı ve adil yargılamaya ilişkin hükümlerin ihlal edildiği kaydedilmiş, Madımak Oteli'nin yakılmasına ilişkin eylemin "insanlığa karşı suç" kapsamında değerlendirilmesi ve bu sebeple zamanaşımına uğramaması gerektiği belirtilmişti.







Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü, bugünkü gündem toplantısında başvuruyu görüştü. Toplantıda başvurunun ertelenmesi kararlaştırıldı. Başvuru daha sonra ele alınacak.