Samanyolu Haber /Gündem / AYM, Sivas Katliamı'nı görüşmeyi erteledi /29 Haziran 2021 20:37

AYM, Sivas Katliamı'nı görüşmeyi erteledi

Anayasa Mahkemesi (AYM) 33 aydın ve sanatçının katledildiği Sivas Katliamı’na ilişkin ‘yargısal sürecin etkisiz olduğu’ gerekçesiyle 2014 yılında yapılan başvuruyu bugün görüşecekti ancak başvurunun görüşülmesi ertelendi.

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Madımak Oteli'nde hayatını kaybedenlerin yakınları, 2014'te Yüksek Mahkemeye bireysel başvuruda bulunmuştu. Başvuruda, yargılama sürecinin etkili yapılmadığı ve adil yargılamaya ilişkin hükümlerin ihlal edildiği kaydedilmiş, Madımak Oteli'nin yakılmasına ilişkin eylemin "insanlığa karşı suç" kapsamında değerlendirilmesi ve bu sebeple zamanaşımına uğramaması gerektiği belirtilmişti.

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü, bugünkü gündem toplantısında başvuruyu görüştü. Toplantıda başvurunun ertelenmesi kararlaştırıldı. Başvuru daha sonra ele alınacak.
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