İşte Bugünün önemli gelişmeleri













KHK İLE İHRAÇTA EMSAL KARAR: GÖREVİNE BAŞLADI









KHK ile ihraç edilen 126 bin 674 kamu çalışanından ilk kez biri OHAL Komisyonu dışında bir kararla görevine döndü. SGK’dan KHK ile ihraç edilen memur Güldalı Kocaoğlu, mahkemenin verdiği karar sonrası işine başladı.





Kocaoğlu’nun avukatı Hüseyin Aygün, mahkeme kararı ile görevine dönen ilk memurunun Kocaoğlu olduğunu söyledi. Kocaoğlu ise “İşime geri döndüğüm için mutluyum, umarım herkes için adalet yerini bulur.” dedi.





AKP hükumeti tarafından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine giden dosyaları düşürmek için 23 Ocak 2017 tarihli 685 sayılı KHK ile kurulan OHAL İnceleme Komisyonuna kamu görevinden ihraç edilen 126 bin 674 kişi başvurdu. İlk kararlarını Aralık 2017’de vermeye başlayan OHAL Komisyonu, bu başvurulardan 14 bin 72’sini kabul ederken, 101 bin 58 başvuruyu reddetti. Halen 11 bin 544 başvurunun incelemesi devam ediyor.

SEDAT PEKER'İN YENİ İFŞAATI: CİHAN EKŞİOĞLU





Sedat Peker, yayımladığı videolarda pek çok kişi hakkında iddialarda bulundu. Bu kişilerin bazıları kamuoyu tarafından yakından tanınırken bazıları ise adını sadece siyaseti yakından takip edenlerin bildiği isimlerdi. Bir süredir video yayınlayamayan Sedat Peker, Twitter üzerinden "Bugünkü misafirimiz Cihan Ekşioğlu" diyerek yeni iddialarda bulundu.





Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun EKBA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Ekşioğlu'na koruma ekibi verdiğini ve 'Rüşvet borsasını' kuranlardan birinin Ekşioğlu olduğunu öne sürdü.





Sedat Peker ayrıca Süleyman Soylu’nun kardeşiyle Cihan Ekşioğlu'nun zengin iş insanlarını önce CİMER’E şikâyet ettirip sonra terör savcılarından soruşturma evrakı çıkarttıklarını ve bu yolla bu kişilerin mal varlıklarına çöktüklerini iddia etti.





Ekşioğlu’nun kurduğu ‘Rüşvet Borsası' için terör savcısı Mesut Erdinç Bayhan’dan destek aldığını, savcının dosyayı kapattığını ve bunun karşılığında da 3 milyon dolar aldığını iddia etti.





'Paramount Otel'in gerçek sahibinin aslında Özbek asıllı Botir Rahimov (Bahtiyar İkramoğlu) olduğunu' yazan Peker, Ekşioğlu hakkında, "İsraillilerden 3 milyon dolara aldığın sosyal platformların çözümlemelerini yapan cihazı, Türk devletine 50 milyon dolara nasıl sattığın da ortaya çıkacak" iddiasında da bulundu.









SEZGİN BARAN KORKMAZ MALLARINI TEK TEK SATMIŞ









Sedat Peker’in iddiaları ile Türkiye’nin gündeminde yer alan SBK Holding’in sahibi Sezgin Baran Korkmaz hakkında her gün başka bir gerçek ortaya çıkıyor. ABD’de hakkında iki ayrı dava açılan, Türkiye’de kara para aklama davası devam eden ve Avusturya’da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz’ın, yurt dışına kaçtıktan sonra da şirketlerini satmaya devam ettiği ortaya çıktı.

Mal varlığına yönelik bir tedbir getirilmeyen Korkmaz, ilk olarak 14 Aralık’ta Biofarma’yı sattı, bu işlemleri diğer şirketlerinde de sürdürdü.

Sözleşmedeki gizlilik nedeniyle şirketin ne kadara satıldığı bilinmiyor ancak şirketin yönetim kurulu başkanlığına bir İsviçrelinin oturduğu, şirketin yönetiminde ise Korkmaz’ın önemli yöneticilerinden Çağlar Şendil’in de yer aldığı kaydedildi.

Biofarma’nın satışını Silcolux izledi. SBK şirketin hisselerini 6 milyon dolara İnan Kıraç’a geri verdi. Ardından 20 Mayıs 2021’de Hexagon adlı şirketini elden çıkardı. Siyasilerin-gazetecilerin ücretsiz olarak ağırlandığı Bodrum’daki Paramount Hotel’i de sigorta şirketi Unico’ya sattı. Şirket bilançosunda otelin değerini 372 milyon lira olarak göründüğü belirtildi.





Türkiye’de hakkında soruşturma başlatıldıktan sonra mal varlığına el konulan ve yurt dışı yasağı getirilen Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki iki karar, geçen kasım ayında tartışmalı mahkeme hükmüyle kaldırılmıştı. Bunun ardından Korkmaz, 6 Aralık’ta yurt dışına gitmişti Siyaset, mafya, yargı eksenindeki ilişkileri vahim iddialarla dolu SBK için firar ettikten sonra Türkiye’de yeniden yakalama ve tutuklama kararı çıkarılmıştı.





CADI AVINDA BUGÜN: ALBAYDAN ASKERİ ÖĞRENCİYE 47 GÖZALTI









İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen cadı avı kapsamında, 47 askerin sözde ankesör soruşturmasıyla gözaltına alınmasına karar verildi.





Kara-Hava-Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne mensup görevde bulunan 1 yarbay, 1 binbaşı, 4 yüzbaşı, 2 üsteğmen, 16 astsubay ve 2 polis memuru ile Kara-Hava-Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan emekli 2 albay ile 2 astsubay, ihraç edilen 2 binbaşı ile 2 astsubay, açıkta olan 1 astsubay, 1 üsteğmen, istifa eden 4 uzman çavuş ve 4 kapatılan askeri okul öğrencisi ile 3 sivilin aralarında bulunduğu toplam 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon İstanbul merkezli 24 farklı ilde yürütüldü.









BORÇLU ESNAF SAYISI ÜÇE KATLANDI

Halkbank’a kredi borcu olan esnaf sayısı 2017 yılından bu yana 720 bin artarak 448 binden 1 milyon 168 bine çıktığı bildirildi. Türkiye’deki esnafın yarısının bankaya borcu var.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, sadece Halkbank'a kredi borcu olan esnaf sayısının 2017 yılında 448 bin civarında seyrettiğini, buna karşılık 2021'e gelindiğinde borçlu esnaf sayısının 1 milyon 168 bine çıktığını bildirdi.

Halkbank'a borçlu esnaf sayınını 3.5 yıl gibi kısa süre içerisinde yaklaşık 3'e katlandığı anlamına gelen Arslan'ın verdiği resmi bilgiler, Türkiye'de halen faaliyet gösteren yaklaşık 2 milyon esnaftan yarıdan fazlasının, yani her 2 esnaftan en az 1'inin Halkbank'a borçlu olduğunu ortaya çıkardı.

Diğer kamu ve özel bankalardan da kredi kullanan esnaf, pandemi yasaklarının ardından eğer işleri açılırsa kazandığı paranın büyük bölümünü banka kredilerini ödemek için kullanacak.