Samanyolu Haber /Politika / AYM'de kritik Can Atalay oturumu /21 Aralık 2023 09:21

AYM'de kritik Can Atalay oturumu

AYM Genel Kurulu, bugün Gezi Parkı davasında 18 yıl hapse mahkûm edilen Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay dosyasını ikinci kez görüşecek. Dosyayı gündemine alan Genel Kurul, Atalay’ın başvurusunu bugün karara bağlayacak.

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Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, bugün Gezi Parkı davasında 18 yıl hapse mahkûm edilen Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay dosyasını ikinci kez görüşecek.

Dosyayı gündemine alan Genel Kurul'un, Atalay’ın başvurusunu bugün karara bağlaması bekleniyor.

Atalay'ın avukatları, Gezi Parkı davası kapsamında 18 yıl hapse mahkum edilen Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi’nin verdiği ihlal kararına uyulmaması nedeniyle ikinci kez başvuruda bulunmuştu.

Başvuruda, "Anayasa Mahkemesi’nin ihlal kararının gereğinin yerine getirilmemesi nedeniyle seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının, mahkumiyet hükmünün infazına devam edilmesi nedeniyle de kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği" vurgulanmıştı.

Başvuruyu 13 Aralık'taki Genel Kurul gündemine alan Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, Anayasa Mahkemesi İç Tüzüğü'nün 28'inci maddesi uyarınca, başvurunun karara bağlanmak üzere Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'na sevkine oy birliğiyle karar vermişti.

Bu kapsamda Yüksek Mahkeme, Atalay hakkındaki bireysel başvurunun 21 Aralık'taki Genel Kurul gündeminde görüşülerek karara bağlanmasını kararlaştırmıştı.
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