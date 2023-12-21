Alman yatırımcı neden Türkiye'ye gelmiyor?

Siyasi gerginliklere rağmen ticari ilişkiler hızla gelişti









CATS uzmanları kaleme aldıkları raporda, Türkiye'yi Almanya için cazip bir ekonomik ortak ve Alman girişimciler için popüler bir hedef haline getiren etkenleri de sıralıyor.

Alman yatırımcıları Türkiye'de zora sokan risk faktörleri

SWP raporunda ayrıca Türkiye ekonomisindeki gelişmelere de ışık tutuluyor, bunların yabancı yatırımcıları, ticari ilişkileri çok sayıda sınamayla karşı karşıya getirmekte olduğu belirtiliyor.

Erdoğan ve yerel seçimler endişesi





Eurofighter düğümü





Alman yatırımcılara Rusya uyarısı



