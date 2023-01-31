AYM'den adalete bir darbe daha: Bylock'tan cezayı hukuka uygun buldu

Verdiği kararlar nedeniyle AİHM ve BM İnsan Hakları Konseyi tarafından etkin bir hukuk yolu olmadığı gerekçesiyle eleştirilen Anayasa Mahkemesi (AYM), eleştirilecek bir karara daha imza attı. AYM, Bylock verilerinin hukuka aykırı şekilde elde edilmesi ve mahkumiyet kararında tek veya belirleyici delil olmasını hukuka aykırı bulmadı.







BYLOCK VERİLERİ HUKUKA AYKIRI ELDE EDİLDİ

Anayasa Mahkemesi, başvurucu Özlem Yıldırım’ın Bylock isimli programın verilerinin hukuka aykırı şekilde elde edilmesi, mahkumiyet kararında tek veya belirleyici delil olarak bu verilere dayanılması nedeniyle adil yargılama hakkının ihlal edildiği iddiasını karara bağladı.





AYM OYBİRİLĞİ İLE HUKUKA AYKIRILIK BULMADI

AYM, hukuka aykırı olarak elde edilen delillere dayanılarak mahkumiyet kararı verilmesi nedeniyle hakkaniyete uygun yargılanma hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna oy birliği ile karar verdi.





BYLOCK’UN TEK DELİL OLMASINDA DA MAHSUR GÖRÜLMEDİ

Bylock verilerinin mahkumiyet kararında tek veya belirleyici delil olarak kullanılması nedeniyle hakkaniyete uygun yargılanma hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddia ile ilgili de AYM, iddianın açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna oy birliği ile karar verdi.





AİHM VE BM: AYM ETKİN BİR HUKUK YOLU DEĞİL

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi’ne göre ise tutuklamaya yeterli delil olmayan Bylcok’un yargılama konusu bile yapılamayacağına hükmetmişti. AİHM ve BM, evrensel hukuka aykırı kararlar veren AYM’nin etkin bir hukuk yolu olmadığına karar vermişti.