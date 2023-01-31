Bahçeli'den partiden ayrılanlara tepki: Bıyığını kesmiş ayrılanlar varmış

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski Ülkü Ocakları Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesinin ardından ülkücülerin bıyıklarını kesip MHP'den ayrılmalarına ilişkin olarak, "Bıyığını kesip ayrılanlar varmış, manen aramızda olmayanlarla zaten ilgilenecek değiliz. Hiç olmayanların yokluğundan da şikâyet edecek değiliz" dedi. Bahçeli, Ateş cinayetinin ardından partisiyle ilgili iddialara da sert tepki gösterdi.





Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığı tartışmalarına değinen Bahçeli, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanı adaylığı bal gibi, buz gibi yasaya uygundur, anayasa uygundur, ahlaken ve hukuken de meşrudur" görüşünü savundu. Bahçeli, Millet İttifakı'nın dün açıkladığı Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ne ilişkin olarak da, "Ortak Politikalar Mutabakat Metni dedikleri ortak ihanet belgesi, yıkım beyannamesidir" yorumunu yaptı.