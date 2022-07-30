AYM'den KHK'lılar için güzel haber: Alt kadrodan göreve iade hak ihlalidir

Anayasa Mahkemesi, tutuklanıp KHK’yle ihraç edilen, OHAL Komisyonu’nun kararıyla memuriyete iade edilen ancak daha alt bir kadroda görevlendirilen Abdulkadir Tuncay’ın ‘hak ihlali’ne uğradığına hükmetti.







Gazete Duvar'ın haberine göre Batman Adliyesi’nde Yazı İşleri Müdürü’yken, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 26 Ağustos 2016’da tutuklanan, 15 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye ve beraat eden fakat KHK’yle memuriyetten ihraç edilen Abdulkadir Tuncay hukuk mücadelesini kazandı.





Anayasa Mahkemesi (AYM), OHAL Komisyonu’nun göreve iade kararının ardından Batman Adliyesi’ne zabıt katibi olarak ataması yapılan Tuncay’ın, eski görevine iade edilmemesi nedeniyle açtığı davayı karara bağladı.





Oybirliğiyle Abdulkadir Tuncay’ın ‘özel hayata saygı’ hakkının ihlal edildiğine hükmeden AYM dosyanın, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılmak üzere yeniden yargılama yapılması için Batman İdare Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verdi.





Yüksek Mahkeme ayrıca Tuncay’ın tazminat talebini de reddetti.