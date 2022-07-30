Samanyolu Haber /Gündem / AYM'den KHK'lılar için güzel haber: Alt kadrodan göreve iade hak ihlalidir /30 Temmuz 2022 11:01

AYM'den KHK'lılar için güzel haber: Alt kadrodan göreve iade hak ihlalidir

Anayasa Mahkemesi'nden KHK'lıların uğradığı hak ihlalleriyle ilgili dikkat çeken bir karar daha çıktı. Mahkeme, işe iadesi yapılan KHK'lıların alt kadrodan işe iadesini hak ihlali saydı.

SHABER3.COM

Anayasa Mahkemesi, tutuklanıp KHK’yle ihraç edilen, OHAL Komisyonu’nun kararıyla memuriyete iade edilen ancak daha alt bir kadroda görevlendirilen Abdulkadir Tuncay’ın ‘hak ihlali’ne uğradığına hükmetti.

Gazete Duvar'ın haberine göre Batman Adliyesi’nde Yazı İşleri Müdürü’yken, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 26 Ağustos 2016’da tutuklanan, 15 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye ve beraat eden fakat KHK’yle memuriyetten ihraç edilen Abdulkadir Tuncay hukuk mücadelesini kazandı.

Anayasa Mahkemesi (AYM), OHAL Komisyonu’nun göreve iade kararının ardından Batman Adliyesi’ne zabıt katibi olarak ataması yapılan Tuncay’ın, eski görevine iade edilmemesi nedeniyle açtığı davayı karara bağladı. 

Oybirliğiyle Abdulkadir Tuncay’ın ‘özel hayata saygı’ hakkının ihlal edildiğine hükmeden AYM dosyanın, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılmak üzere yeniden yargılama yapılması için Batman İdare Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verdi. 

Yüksek Mahkeme ayrıca Tuncay’ın tazminat talebini de reddetti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AYM'den KHK'lılar için güzel haber: Alt kadrodan göreve... Sonraki Haber >>

Levent Göktaş Ulusalcıları neden endişelendirdi?

Levent Göktaş Ulusalcıları neden endişelendirdi?

AKP milletvekilini durduran polisler 1 yıldır açıkta

AKP milletvekilini durduran polisler 1 yıldır açıkta

Rus yanlısı rahip, Ukraynalı rahibe haçla saldırdı

Rus yanlısı rahip, Ukraynalı rahibe haçla saldırdı

Gurbetçi kadını şaşırtan pahalılık

Gurbetçi kadını şaşırtan pahalılık

Dükkana dalan satırlı soyguncuyu toz beziyle kovaladı

Dükkana dalan satırlı soyguncuyu toz beziyle kovaladı

Savcı Sayan uzun namlulu silahlarla sokağa çıktı

Savcı Sayan uzun namlulu silahlarla sokağa çıktı

Torino'daki transfer kavgası İtalya'da gündem oldu

Torino'daki transfer kavgası İtalya'da gündem oldu

Davutoğlu’ndan Erdoğan’a videolu cevap

Davutoğlu’ndan Erdoğan’a videolu cevap

Jandarma: “Basın özgürlüğü şu anda yok"

Jandarma: “Basın özgürlüğü şu anda yok

Fenerbahçe taraftarından "Vladimir Putin" tezahüratı

Fenerbahçe taraftarından
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:28:23