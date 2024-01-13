Samanyolu Haber /Politika / AYM'den Mehmet Baransu'ya çifte standart /13 Ocak 2024 14:55

AYM'den Mehmet Baransu'ya çifte standart

Anayasa Mahkemesi, Taraf gazetesi yazarı Mehmet Baransu'nun hak ihlali iddiasıyla yaptığı başvuruyu kabul edilemez buldu.

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"Balyoz" soruşturmasının başlanmasına ilişkin "balyoz harekat planı" ile ilgili belge, CD ve ses kayıtlarını 30 Ocak 2010'da savcılığa bavulla teslim eden, daha sonra farklı ithamlarla yargılanmaya başlanan Taraf gazetesi yazarı Mehmet Baransu, hak ihlali iddiasıyla 2021'de Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapmıştı.

Baransu, Anayasa'nın 19. maddesinin 7. ve 8. fıkrasındaki güvencelerin sağlanmaması nedeniyle kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının, gazetecilik faaliyeti ve ifade özgürlüğü kapsamındaki eylemlerin tutuklamaya konu edilmesi nedeniyle de ifade ve basın özgürlüğü haklarının ihlal edildiğini ileri sürmüştü.

Başvuruyu 10 Ocak'taki gündem toplantısında görüşen Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü, Baransu'nun başvurusunun kabul edilemez olduğuna hükmetti.

Kararın gerekçesi daha sonra yazılacak.

Baransu, "Balyoz" davasında yargılanan bazı sanıklara kumpas kurulduğu iddiasına ilişkin İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince 13 yıl, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan ise Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesince 13 yıl 6 ay hapse çarptırılmıştı.
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