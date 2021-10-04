Ayşe Özdoğan'ın hastaneye kaldırıldı

Adli Tıp Kurumu, ayakta duramayan, yedikleri burnundan gelen kanser hastası Özdoğan için ‘cezaevinde kalabilir’ raporu vermişti.Kardeşi Emine Erdem, bugün kardeşine eşya götürmek için Denizli T Tipi Ceza İnfaz Kurumu’na gittiğini ancak kardeşiyle görüşemediğini anlattı.





Cezaevinin önünden görüntülü mesaj paylaşan Erdem, “Avukatı da gelmişti ancak görüşememiş. Sebebi de kardeşim koğuşa alınmamış. Cumartesi v pazar günü Acıpayam ilçesindeki devlet hastanesine bugün ise Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırılmış. Bu durumda payı olan herkes sorumlu.” dedi.