Samanyolu Haber /Gündem / Ayşe Özdoğan'ın hastaneye kaldırıldı /04 Ekim 2021 20:04

Ayşe Özdoğan'ın hastaneye kaldırıldı

Yargıtay tarafından cezasının onanmasının ardından evinden alınarak cezaevine götürülen 4. evre kanser hastası Ayşe Özdoğan’ın 3 gündür hastanede olduğu ortaya çıktı.

SHABER3.COM

Adli Tıp Kurumu, ayakta duramayan, yedikleri burnundan gelen kanser hastası Özdoğan için ‘cezaevinde kalabilir’ raporu vermişti.Kardeşi Emine Erdem, bugün kardeşine eşya götürmek için Denizli T Tipi Ceza İnfaz Kurumu’na gittiğini ancak kardeşiyle görüşemediğini anlattı.

 Cezaevinin önünden görüntülü mesaj paylaşan Erdem, “Avukatı da gelmişti ancak görüşememiş. Sebebi de kardeşim koğuşa alınmamış. Cumartesi v pazar günü Acıpayam ilçesindeki devlet hastanesine bugün ise Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırılmış. Bu durumda payı olan herkes sorumlu.” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ayşe Özdoğan'ın hastaneye kaldırıldı Sonraki Haber >>

Yeni viral video, Timsah yiyen timsah

Yeni viral video, Timsah yiyen timsah

AKP'li vatandaş: Biz birçok şeyi inkar ediyorduk meğer doğruymuş

AKP'li vatandaş: Biz birçok şeyi inkar ediyorduk meğer doğruymuş

Pandora Papers nedir?

Pandora Papers nedir?

Son fidan basın emekçileri ve Hrant Dink adına dikildi

Son fidan basın emekçileri ve Hrant Dink adına dikildi

AKP'li isim Erdoğan'ı desteklemek isterken ters köşe oldu

AKP'li isim Erdoğan'ı desteklemek isterken ters köşe oldu

Elektrikli otomobil şarj istasyonu

Elektrikli otomobil şarj istasyonu

Bayraktaroğlu: Bürokraside işlerini iyi yapan Cemaat'in ne kadar parlak çocuğu varsa hepsi gitti

Bayraktaroğlu: Bürokraside işlerini iyi yapan Cemaat'in ne kadar parlak çocuğu varsa hepsi gitti

Melek Çetinkaya: Polis provokatörlük yapıyor, Allah gelsin hakkınızdan!

Melek Çetinkaya: Polis provokatörlük yapıyor, Allah gelsin hakkınızdan!

TV5, Erdoğan'ın konuşmasını yarıda kesti: Cumhurbaşkanı olarak konuşursa devam ederiz...

TV5, Erdoğan'ın konuşmasını yarıda kesti: Cumhurbaşkanı olarak konuşursa devam ederiz...

"Afgan ordusunun çöküşü hepimize sürpriz oldu"
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:40:34