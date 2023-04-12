Aytun Çıray’ın KHK’lılar için döktüğü timsah gözyaşları deşifre oldu

SAMANYOLUHABER.COM- ANALİZ





İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, aday listesindeki yerini beğenmeyince maskesini kendi elleriyle çıkardı, Erdoğan faşizminin ortaklarından olduğunu ilan etti. Emniyetten yapılan KHK ile yapılan ihraçlar için Süleyman Soylu’ya liste verdiğini açıkça itiraf etti Çıray. Bugüne kadar açıklamalarında ve sosyal medya paylaşımlarında, KHK ile ihraç edilenlerin “sivil ölüme mahkum edildiğini” belirten Çıray, vekil seçilme umudunu kaybedince, maskesini indirdi, gerçek yüzünü gösterdi.





Aytun Çıray, İYİ Parti’nin İzmir Milletvekili olmasının yanı sıra, aynı zamanda Meral Akşener’in başdanışmanı konumunda. Merkez sağ kökenli bir politikacı Çıray. 2011 yılında CHP’den milletvekili seçildi, 15 Temmuz darbe tiyatrosundan sonra, 2017’de İYİ Parti’ye geçti. Çıray, 20 Temmuz 2016 Erdoğan faşist darbesinden sonra çıkarılan KHK’lara ve ihraçlara sureten karşı çıkmıştı bugüne kadar.





Meclis kürsüsünden 15 Ocak 2022 tarihinde şöyle seslenmişti milletvekillerine ve halka: “Binlerce insanımız F.’yle değil, F.’yle iltisaklı birtakım kuruluşlarla ilişkili oldukları gerekçesiyle bir KHK ile, bazıları yargıya rağmen işlerini kaybettiler. Yandaş deyimiyle “sivil ölüme mahkum” edildiler.













Aytun Çıray, 24 Ağustos 2022 tarihinde yaptığı twitter paylaşımda ise şu ifadeleri kullandı: “Sn @meral_aksener KHK'lılarla ilgili dedi ki: "Sahada görüyorum. Acı çekiyorlar. Önceliğimiz beraat etmiş ve takipsizlik kararı verilmiş ama özlük hakları verilmemiş vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek. Hukukçularımız detayı çalışıyor. Yani çözümün mihenk taşı hukuk."









Daha kısa süre önce, 1 Mart 2023 tarihinde, cezaevindeki annesine kavuşmak için gözyaşı döken 6 yaşındaki kanser hastası Yusuf Kerim için paylaşım yapmış ve şunları söylemişti Aytun Çıray: “Bu insanları "Aynı menzile yürüyoruz" yanıltan ve Bank Asya'ya kira yatırdığı için bile gariban KHK'lıları süründüren.. Bank Asya yöneticileri ile iş tutan… Milyonlarca kredi alan tv'lerde konuşturulurken AKP'den ve Erdoğan'dan medet beklenmez.”













Meclis kürsüsünde ve sosyal medyada böyle konuşuyordu ama KHK’lıları sivil ölüme mahkum eden, onları süründüren ve aldatanlardan biri de Aytun Çıray’ın bizzat kendisiymiş. Üstelik KHK zulmünde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da ortağıymış. Medet beklenmeyeceklerden biri de kendisiymiş.





İzmir’de temayül yoklaması sonrası oluşan milletvekili aday listesindeki yerini beğenmeyince, Ordu’dan aday gösterilen İdris Naim Şahin üzerinden, SS rumuzlu Süleyman Soylu’nun ortağı olduğunu itiraf etti Aytun Çıray.





Yine twitterdan yaptığı paylaşımda, Meclis’te kurulan 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’nun üyesi olduğunu hatırlattı ve gerçek yüzünü şu ifadelerle ifşa etti: “AKP’nin TSK, Polis ve Adalet Teşkilâtına yerleştirdiği F. elemanlarının temizlenmesi gerekiyordu. Komisyon için ünlü ve deneyimli emekli edilmiş Emniyet müdürlerimiz, generallerimize danışıyordum. ‘Emniyet’teki F.’cüler nasıl temizlenir’ diye sordum. ‘İdris Naim Şahin kimleri vali, müdür, bürokrat olarak atadıysa tamamını görevden almakla başlanmalı’ dedi. Ben de bunu Sn. Süleyman Soylu’ya sözlü ve yazılı ilettim. Onları görevden aldı.”





Aytun Çıray’ın itirafında da görüleceği üzere, belki onlarca, yüzlerce polis müdürü, vali ve bürokrat, sırf İdris Naim Şahin’in İçişleri Bakanlığı döneminde atandıkları için KHK ile ihraç edildiler. İhraç listesini hazırlayan ise bizzat Aytun Çıray’mış. Ortada ne bir suç var ne de bir delil. İhraç etmek için İdris Naim Şahin tarafından atanmış olmalarını yeterli görmüşler.





Aytun Çıray hem liste hazırlayıp KHK ile onlarca, yüzlerce insanın sivil ölüme mahkum edilmesine sebep olmuş hem de akabinde çıkıp Meclis’te ve sosyal medyada, KHK’lılara yapılan zulümleri anlatmış, sözümona tepki göstermiş, mecazen gözyaşı dökmüş.





Evet doğru, Aytun Çıray gözyaşı dökmüş ama o gözyaşları KHK’lıarın maruz kaldığı zulümler nedeniyle dökülen vicdan kaynaklı gözyaşı değil, bizzat timsah gözyaşıymış.





Şimdi Aytun Çıray’ın timsah gözyaşlarını da alıp sahneden çekilme zamanı. Ta ki Türkiye KHK zulmüyle yüzleşene ve zulmün failleri yargıda hesap verene kadar…



