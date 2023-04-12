Samanyolu Haber /Gündem / İtalya göçe karşı OHAL ilan etti /12 Nisan 2023 13:40

İtalya göçe karşı OHAL ilan etti

İtalya, Akdeniz'de yoğunlaşan göç akışına karşı OHAL ilan etti.

SHABER3.COM

İtalya'da hükümet, son dönemde Akdeniz'de yoğunlaşan mülteci akınına karşı Olağanüstü Hal (OHAL) ilan etti. Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre OHAL altı ay sürecek. OHAL kapsamında göçmenler için yeni kabul merkezleri inşa edilmesinin de planlandığını belirtildi.

Meloni: Etkili ve zamanında yanıt için
Başbakan Giorgia Meloni konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "göç akışına daha etkili ve zamanında yanıt verebilmek için olağanüstü hâl kararı aldık" dedi. Hükümete göçün idaresi konusunda olağanüstü yetkiler vermesi öngörülen OHAL kararıyla, göçmenlerin geri gönderme işlemlerinin hızlandırılması amaçlanıyor.

Il Manifesto: Yanlış alarm
Hükümetin OHAL ilan etmesi tepkilere de yol açtı. Muhalefet ve göç uzmanları iktidarı, "yetersizliklerini" gizlemek için göç meselesini dramatize etmekle suçluyor. Sol kanattaki Il Manifesto gazetesi bugün "Yanlış Alarm" manşetiyle çıktı.

Gazete, göçün idaresinde zorlanan hükümeti "insani bir krize çözüm bulmakta yetersizliğini gizlemek için OHAL kararı almakla" suçladı.

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, İtalya'ya yıl başından bu yana deniz yoluyla ulaşan göçmen sayısı 31 bin 292'ye ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde bu sayı 7 bin 928, önceki yıl ise 8 bin 505 olarak kaydedilmişti.
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