Samanyolu Haber /Gündem / Yandaş anketçileri ihya etmişler! /12 Nisan 2023 13:46

Yandaş anketçileri ihya etmişler!

Güngören Belediyesi’nin, AKP’ye yakınlığıyla bilinen Hakan Bayrakçı’nın şirketi Sonar Araştırma’ya 150 bin TL ödediği ortaya çıktı. Belediye, yandaş İhsan Aktaş’ın şirketi Genar Araştırma’ya da 200 bin TL ödedi.

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İstanbul’daki AKP’li Güngören Belediyesi’nin, sosyal medyada ve katıldıkları televizyon programlarında iktidarı savunan, yandaşlara ait anket şirketlerine binlerce lira ödediği ortaya çıktı.
Güngören Belediye Meclisi’nin CHP’li Meclis Üyesi Hüseyin Uyanık, belediyenin Denetim Komisyonu Raporu’na karşı şerh raporu hazırladı. CHP’li Uyanık, belediyenin  ödeme yaptığı iki şirkete mercek tuttu.
Uyanık’ın raporunda, CNN Türk canlı yayınında tırnaklarını kesmesi ile gündem olan ve AKP’ye yakınlığıyla bilinen Hakan Bayrakçı’nın sahibi olduğu Sonar Araştırma Şirketi’ne belediye kasasından 2022’de 150 bin TL ödendiği belirtildi.Belediyenin ödeme yaptığı araştırma şirketleri Bayrakçı ile sınırlı değil. Yeni Şafak gazetesinin de yazarı olan İhsan Aktaş’a ait Genar Araştırma Şirketi’ne de 200 bin TL ödeme yapıldığı tespit edildi.

57 İHALE KAPTI

Genar Araştırma, kamudan son 10 yılda 57 ayrı ihale aldı. Bu ihalelerin toplam bedeli ise 22 milyon TL’yi buluyor. Şirketin en fazla ihale aldığı yerlerin başında da AKP’li Bağcılar Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) geliyor. Genar, Bağcılar Belediyesi’nden 9, AKP döneminde İBB’den 8, AKP’li Tuzla Belediyesi’nden 7, Başakşehir Belediyesi ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden 5’er ihale aldı. Ayrıca şirketin RTÜK, üniversiteler, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı gibi kurumlardan da ihaleler aldığı öğrenildi.
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