Samanyolu Haber /Gündem / Ayvalık açıklarında tekne faciası /14 Ekim 2019 13:17

Ayvalık açıklarında tekne faciası

Ayvalık açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan fiber bir tekne, henüz belirlenemeyen sebeple battı. Faciada iki aylık bir bebek ve yaşı açıklanmayan bir çocuk hayatını kaybetti.

SHABER3.COM

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu iki aylık bebek ve bir çocuk hayatını kaybetti, 33 kişi kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre fiber tekne bu sabah 04:00 civarında Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek üzere İzmir'den yola çıktı. 

Kaptan birkaç kişilik fiber tekneye 35 göçmeni bindirince facia "geliyorum" dedi. Sahil Güvenlik batan tekneyi limana çıkardı.

Motoru arızalanan fiber tekne Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin Altınova Mahallesi açıklarında battı.

33 KİŞİ SAĞ OLARAK KURTARILDI

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait uçak, dört bot ve dalış timi sevk edildi.

Ekipler, sulara gömülen teknede bulunan 35 yabancı uyrukludan 33’ünü kurtararak kıyıya getirdi.

Faciada yaşı açıklanmayan bir çocuğun ve iki aylık bebeğin cesedine ulaşıldı. 

Ayvalık Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam eden yedi kişiden ikisinin durumunu ciddiyetini muhafaza ettiği kaydedildi. 

Faciada çocuğunu kaybeden aileler morg önünde işlemlerin bitmesini bekledi.
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