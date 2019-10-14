[FLAŞ] Trump'tan yeni tweet: Türkiye'ye büyük yaptırımlar geliyor!

Trump Twitter'dan yaptığı açıklamada Kürtlerin IŞİD esirlerinden bazılarını bırakarak ABD'yi müdahil etmeye çalışıyor olabileceğini söyleyerek şöyle devam etti:







"Türkiye veya pek çoğunun (IŞİD'liler) geldiği yer olan Avrupa Ulusları kolaylıkla yeniden onları yakalar ama çabuk hareket etmeleri lazım. Türkiye'ye büyük yaptırımlar geliyor! İnsanlar gerçekten NATO üyesi Türkiye ile savaşa girmemiz gerektiğini mi düşünüyor? Asla bitmeyen savaşlar bitecek!"







