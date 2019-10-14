[FLAŞ] Trump'tan yeni tweet: Türkiye'ye büyük yaptırımlar geliyor!

Trump Twitter'dan yaptığı açıklamada Kürtlerin IŞİD esirlerinden bazılarını bırakarak ABD'yi müdahil etmeye çalışıyor olabileceğini söyleyerek şöyle devam etti:
"Türkiye veya pek çoğunun (IŞİD'liler) geldiği yer olan Avrupa Ulusları kolaylıkla yeniden onları yakalar ama çabuk hareket etmeleri lazım. Türkiye'ye büyük yaptırımlar geliyor! İnsanlar gerçekten NATO üyesi Türkiye ile savaşa girmemiz gerektiğini mi düşünüyor? Asla bitmeyen savaşlar bitecek!"
KONGRE İLE YAPTIRIM PAZARLIĞI?
Bir süredir Ağustos 2018'te yaptığı gibi Türkiye ekonomisini mahvedecek yaptırımlar uygulamaktan söz eden ABD Başkanı, 13 Ekim'de Türkiye'ye uygulanacak yaptırımlar konusunda Kongre ile görüştüğünü duyurmuştu.
'MÜTHİŞ FİKİR BİRLİĞİ'
Trump "Maliye Bakanlığı hazır, ekstra yasa tasarıları gerekebilir. Bu konuda müthiş bir fikir birliği var. Türkiye bunun yapılmamasını istedi. Beklemede kalın" demişti.