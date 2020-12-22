Azerbaycan: Dağlık Karabağ'da hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 802

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 27 Eylül'de başlayan ve 10 Kasım'da ateşkes anlaşmasıyla sona eren savaştaki can kayıplarıyla ilgili bilgileri güncelledi.







Dağlık Karabağ'daki savaşta Azerbaycan ve Ermenistan tarafından siviller de dahil olmak üzere 5 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.





Moskova'nın arabuluculuğunda imzalanan anlaşmayla Rusya, Dağlık Karabağ'a yaklaşık 2 bin barış gücü görevlendirdi.





Daha önce 2 bin 783 olarak açıklanan sayısının, bazı cenazelerin bulunması ve kimliklerinin belirlenmesiyle 2 bin 802'ye çıktığı belirtildi.





Askerlerden kimliği henüz belirlenemeyen 60'tan fazlasının teşhis edilmesi için çalışmaların sürdüğü ifade edilen açıklamada, yaklaşık 40 askerin kayıp olduğu, onların bulunması için de çalışmaların devam ettiği kaydedildi.





Bakanlık, defnedilen askerlerin listesini de kamuoyu ile paylaştı.





Azerbaycan ordusu 27 Eylül'de başlattığı operasyonda 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köy ele geçirdi.





Ermenistan'ın Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya imza atıldı.





Ermenistan ordusu 20 Kasım'da Ağdam'dan, 25 Kasım'da Kelbecer'den ve 1 Aralık'ta Laçın'dan çekilmişti.