Albayrak'ın şirketine Pakistan'da polis baskını

Türkiye'de çok sayıda ihale alan ve havuz medyasını finanse eden Albayrak'ın Pakistan'daki şirketinde el koyma şoku yaşanıyor.





Lahor şehrinde temizlik hizmeti sunan Albayrak ve Özpak Grubu şirketlerinin garaj olarak kullandıkları 6 tesise, bu sabah 02:30'da polis ekipleri baskın düzenledi.







Şirket mensuplarının verdiği bilgiye göre; polis, baskın sırasında zor kullanarak çalışanları ve amirlerini bulundukları yerlerden dışarı çıkartıp sokağa attı.





GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARI SİLİNDİ





Habere göre polisin sert tavrı sebebiyle arbede çıktı. Bazı çalışanları tartaklayan Pakistan polisi, Türk personelin hiçbir eşyasını almasına müsaade etmedi.





Şirket yetkilileri, polisin baskın sırasında şirketlere ait kamera kayıtlarını sildiğini, ancak bazı görüntülerin kurtarıldığını söyledi.





Halen garajlarda bulunan güvenlik güçlerinin neden böyle bir uygulamaya gittiği konusunda Pakistan makamlarından henüz resmi açıklama yapılmadı.





Özpak Üst Yöneticisi (CEO) Nizamettin Kocameşe ve Albayrak Proje Koordinatörü Çağrı Özel, yaptığı açıklamada, "Lahor Waste Management Company (Lahor Atık Yönetimi Şirketi - LWMC) yetkilileri, Lahor polisi ile birlikte Özpak’ın 4, Albayrak’ın 2 garajına baskın düzenledi. Bu garajlarda aralarında çöp temizleme aracı, tırlar ve çeşitli taşıtlardan oluşan 750’nin üzerinde araç filosu var. Polis hala garajlarımızda ve içeri girmemize müsaade etmiyor." dedi.





BASKININ SEBEBİ İHALE İHTİLAFI MI?





Türk yetkililerin verdiği bilgiye göre, 31 Aralık 2020'de LWMC ile Türk şirketlerin hizmet sözleşmeleri son bulacak. Bu tarihten önce baskı ve tehdit yoluyla ellerindeki temizlik araçlarının Lahor yönetimine teslim etmelerinin istendiğini öne süren yetkililer, gerek alacaklarını tahsil edememeleri gerek tehditlerden duydukları rahatsızlık sebebiyle 31 Aralık’tan sonra uzatma sözleşmesini kabul etmediklerini ve yapılacak yeni ihaleye katılmayı düşünmediklerini ifade etti.





Yetkililer, söz konusu baskının bu amaçla yapıldığını iddia ediyor.





LWMC hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlanan iki şirketin ortak basın açıklamasında, olay "iki ülke liderinin ticaret hacmini artırma kararını sabotaj girişimi" ve "zorbalık” diye nitelendirildi.





Türkiye diplomatik kaynakları, Pakistan makamlarıyla şirketler arasında müzakere yoluyla çözümü temin etmek amacıyla ilgili makamlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunulduğunu ifade etti.





LWMC Genel Müdürü İmran Ali Sultan ise söz konusu eylemin yasal ve araçlara el konulmasının ihale şartnamesine uygun olduğunu iddia etti.





Sultan, yapılan ihale gereği araç filosunun kendilerine teslim edilmesinin mecburi olduğunu iddia ederek, aksi halde mülki idarenin desteğine müracaat edeceklerini söyledi.