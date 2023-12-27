Samanyolu Haber /Dünya / Azerbaycan-Ermenistan barışına bir adım daha yaklaşıldı /27 Aralık 2023 11:26

Azerbaycan-Ermenistan barışına bir adım daha yaklaşıldı

Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ülkelerinin devlet başkanları Rusya’nın St. Petersburg şehrinde bir araya geldi.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

Liderler ilk gün AEB zirvesine katıldı ikinci gün ise BDT gayri resmi toplantısı gerçekleştirdiler.

Karabağ savaşı sonrası barış görüşmelerini dillendiren Azerbaycan ve Ermenistan devlet başkanları da St. Petersburg’da bu zirvede el sıkıştılar. Ayrıca Ermenistan, gelecek yıl için AEB dönem başkanlığını üstlendi. 

Moskova ile ilişkileri gergin olan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Rusya'ya iki günlük bir ziyarette bulunmuş oldu ve bu ziyaret sırasında Salı günü St. Petersburg'da düzenlenen gayri resmi BDT zirvesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile el sıkıştı. 

Kommersant'ın kaynaklarına göre taraflar, "Yeni Yıldan hemen sonra" imzalanabilecek bir barış anlaşması üzerinde aktif olarak çalışmaya devam ediyor. 

Karabağ'da Eylül 2023'te yaşanan son gelişmelerin ardından St. Petersburg'da Bağımsız Devletler Topluluğu'nun (BDT) gayriresmi zirvesinde bir araya gelen Aliyev ve Paşinyan’ın yaptığı görüşmenin detayını yorumlayan Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, iki ülke liderinin barış müzakerelerini sonuçlandırmaya, tek bir belgeye, barış anlaşmasına varmaya tam anlamıyla hazır olduklarını söyledi.

Petersburg'daki gayri resmi BDT zirvesi, Pazartesi günü yapılan Avrasya Ekonomik Birliği zirvesiyle eski Sovyet cumhuriyetlerinin liderlerinin toplantısının devamında yapıldı. Rusya ile son aylardaki gerilim ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış anlaşmasına ilişkin belirsizlik nedeniyle dikkatler Ermeni lidere odaklandı.

Yıl içinde Paşinyan, Rusya’nın başı çektiği çok sayıda toplantıya katılmamıştı. Bu sefer ise Vladimir Putin ile St. Petersburg'da bire bir ayrı müzakeresi gerçekleşti. Aynı şekilde Salı günü Paşinyan, İlham Aliyev'le de kısa bir görüşme yaptı. Normalde Azerbaycan AEB üyesi değil. Bu nedenle Azerbaycan cumhurbaşkanı, AEB zirvesine katılmadı. ikinci gün BDT'nin  II. Katerina’nın sarayında gerçekleşen gayrı resmi zirveye katıldı.
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