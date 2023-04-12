Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma: En az 7 asker hayatını kaybetti

Salı günü Azerbaycan ve Ermenistan arasında yeniden başlayan çatışmalarda en az 7 asker hayatını kaybetti ve bu yıl eski Sovyet cumhuriyetleri arasında yaşanan en ölümcül çatışma olarak kayıtlara geçti. Gelen haberlere göre, topçu ve yüksek kalibreli makineli tüfeklerin kullanıldığı yaklaşık 4 saat süren çatışma yerel saatle akşam 8 civarında sona erdi.







Bakü ve Erivan’dan gelen açıklamalarda, iki ülkenin sınırında patlak veren çatışmada 3 Azerbaycan ve 4 Ermenistan askerinin öldüğü söylendi. Her iki taraftan da 300’den fazla kişinin öldüğü Eylül ayından bu yana yaşanan en ölümcül çatışma için taraflar birbirlerini suçladı.





Ermenistan Savunma Bakanlığı yaptığı bir açıklamada, Azerbaycan askerlerinin iki hafta önce ele geçirdikleri Ermenistan egemenlik alanı içindeki Tegh köyü yakınlarında mühendislik çalışmaları yürüten Ermeni askerlerine ateş açtığını söyledi.





Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Ermeni güçlerini “provokasyon” yapmakla suçladı ve bunun sonucunda Azerbaycan Ordusu’na mensup çok sayıda askerin öldürüldüğünü ve yaralandığını bildirdi.





İki ülke, 1991 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından Azerbaycan’dan kopan ve çoğunluğu Ermenilerden oluşan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle çatışıyor. Ermeniler Dağlık Karabağ ve çevresindeki 7 bölgeyi 1991-1994 yılları arasında yaklaşık 30 bin kişinin öldüğü savaşta Azerbaycan’dan almıştı.





Azerbaycan, yaklaşık 7 bine yakın kişinin öldüğü 2020’deki çatışmalar sonrasında yapılan ateşkes antlaşması ile 30 yıldır Ermenistan kontrolünde olan bölgenin çoğunu geri almıştı. Geçen yıl Eylül ayında Ermenistan ve Azerbaycan arasında 2 gün süren sınır çatışmalarında her iki taraftan 300’e yakın asker ölmüştü.





Rusya ateşkese aracılık ederek barışı korumak için bölgede yaklaşık 2 bin asker konuşlandırmıştı.