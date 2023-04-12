Samanyolu Haber /Teknoloji / WhatsApp’tan yeni bulut geliyor; Mesaj, fotoğraf, video... /12 Nisan 2023 12:04

WhatsApp’tan yeni bulut geliyor; Mesaj, fotoğraf, video...

Milyarlarca kullanıcısı olan mesajlaşma uygulaması WhatsApp’a gelen yeni bir özellik şimdiden kullanıcıların dikkatini çekmeyi başaracak gibi duruyor.

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Dünya genelinde milyarlarca insan tarafından kullanılan WhatsApp, yeni bir özellikle güncellenmeye hazırlanıyor. İçerikleri kaybetme korkusunu ortadan kaldırmak için WhatsApp, kullanıcıların mesajlarını ve medyalarını bulutta yedeklemelerine olanak tanıyan bir özellik piyasaya sürüyor.

Bu yeni özellik, kullanıcıların mesajlarını, fotoğraflarını, videolarını, belgelerini ve diğer tüm medyalarını yedekleyerek, kaybetme riski olmadan depolamalarına olanak tanıyor. Bu, kullanıcıların verilerini yanlışlıkla silme veya telefonlarını değiştirdiklerinde tüm verilerini kaybetme endişesi olmadan, istedikleri zaman geri yükleyebilmeleri anlamına geliyor.

WhatsApp’ın bulut tabanlı yedekleme özelliği, her kullanıcının Google Drive veya Apple iCloud hesabına yedekleme yapmasını sağlıyor.

Bu özellik, kullanıcılara daha fazla depolama alanı ve güvenliği sağlarken, diğer yandan verilerin yedeklemelerini artık otomatik olarak yapılabiliyor. Kullanıcıların bu özelliği manuel olarak da kullanabileceği de gelen bilgiler arasında.

Bununla birlikte, kullanıcıların WhatsApp verilerini yedeklemek için daha önce Google Drive veya iCloud hesabı açmış olmaları gerekiyor. Yani bu hesaplar olmadan yedekleme özelliğinin kullanılması mümkün değil. Söz konusu uygulamanın bulut tabanlı yedekleme özelliği, birkaç hafta içinde kullanıcılara sunulacak. Bu güncelleme ile birlikte WhatsApp kullanıcıları mesajlarını, medyalarını ve diğer verilerini güvenli bir şekilde yedekleyebilecekler. Bu özellik, kullanıcılara daha fazla güvenlik ve kullanım kolaylığı sağlayacak ve WhatsApp’ın kullanımını daha da artıracak gibi görünüyor.
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