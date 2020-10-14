Samanyolu Haber /Dünya / "Azerbaycan ve Ermenistan tarafları, Türkiye'nin masada olmayacağında anlaştı" /14 Ekim 2020 15:29

"Azerbaycan ve Ermenistan tarafları, Türkiye'nin masada olmayacağında anlaştı"

Kremlin Sözcüsü Peskov, Karabağ müzakerelerine Türkiye’nin de katılmasına ilişkin bir soru karşısında, hem Rusya hem Azerbaycan hem Ermenistan’ın görüşme formatının değişmeyeceği üstünde anlaştığını hatırlattı.

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’a, Karabağ sorununa siyasal çözüm arayışları için Türkiye’nin içinde yer alacağı bir görüşme formatı oluşturulmasına Rusya’nın nasıl bakacağı soruldu.

Sputnik'te yer alan habere göre, soru karşısında Peskov, “Her şeyden önce, üç dışişleri bakanının yakın zamanda Moskova’da yaptıkları görüşmelerinde her üç tarafın da müzakere formatının değişmeyeceğini onaylamış olmalarından yola çıkıyoruz” dedi.

Kremlin Sözcüsü’nün atıf yaptığı Moskova görüşmesinde Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanları yer almıştı. Söz konusu görüşmede taraflardan her üçünün de üstünde anlaştığı açıklamanın maddelerinden birisinde, Karabağ için belirlenmiş olan müzakere formatının değişmeyeceği kaydediliyordu.

Yani Türkiye'nin masada yer almayacağının teyid edildiği 4. maddeye göre müzakereler eskiden olduğu gibi Minsk Grubu'yla yürütülecek. 

Tarafların üstünde anlaştığı açıklamanın dört maddesi şu şekilde:

1. Savaş esirleri ile alıkonulmuş diğer insanların ve cenazelerin değişimi adına insani nedenlerle 10 Ekim 2020, 12.00’de ateşkes ilan edilecektir. Söz konusu süreç Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin kriterlerine uygun olarak, yine bu kurumun hakemliğinde yürütülecektir.

2. Ateşkesin somut unsurları üstünde ayrıca anlaşılacaktır.

3. Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan Cumhuriyeti, AGİT Minsk Grubu eşbaşkanları arabuluculuğunda, temel çözüm prensipleri temelinde barışçıl bir çözüm için bir an önce müzakerelere başlayacaktır.

4. Taraflar müzakere süreci formatının değişmeyeceğini teyit etmektedirler.
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