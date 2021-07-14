Samanyolu Haber /Dünya / Azerbaycan'dan KKTC'ye ziyaret /14 Temmuz 2021 20:31

Azerbaycan'dan KKTC'ye ziyaret

Azerbaycan heyeti tarihte ilk kez KKTC'yi ziyaret edecek. Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri ve Parlamentolararası İlişkiler Komitesi Başkanı Samad Seyidov ve beraberindeki heyeti, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç ile görüştü.

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Görüşmenin ardından yapılan açıklamada Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri ve Parlamentolararası İlişkiler Komitesi heyetinin,16 Temmuz Cuma günü Türkiye'den KKTC'ye gideceği, böylece tarihte ilk kez Azerbaycan'dan bir heyetin, KKTC'yi ziyaret edeceği ifade edildi.

Kılıç, "Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yılı ve 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kapsamında düzenlenecek törenlerde de Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber sizler de orada olacaksınız. Bunun için sizlere hakikaten şükranlarımızı sunuyoruz. Bu, dünyaya çok önemli bir mesajdır. Bu, Türkiye-Azerbaycan arasındaki dostluğun, kardeşliğin ve 'bir millet, iki devlet' anlayışının belki de ete kemiğe bürünmüş en büyük nişanesidir" ifadelerini kullandı.

Türk dünyası hakkındaki ortaklaşan fikirler kapsamında KKTC'yi akıldan çıkarmamak gerektiğini vurgulayan Seyidov, "Hem 15 Temmuz hem Azerbaycan, TBMM, KKTC Dışişleri Komisyonlarının üçlü toplantısı hem de bizim 19 Temmuz'dan 21 Temmuz'a kadar KKTC'de olmamız, Türk dünyasının gücünün ve birliğinin dünyaya gösterilmesi meselesini de içinde ihtiva ediyor" dedi.
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