Azil duruşması 8 Şubat'ta

ABD’de eski Başkan Donald Trump’ın, azil süreci kapsamındaki duruşmaları Senato’da 8 Şubat’ta görülmeye başlanacak. Trump’a, 6 Ocak’ta kendi destekçilerinin yaptığı Kongre Binası baskınını kışkırtma ve teşvik etme suçlaması yöneltiliyor.





Temsilciler Meclisi pazartesi akşam saatlerinde suçlamaları Senato’ya aktaracak. Salı günü süreçle ilgili işlemlere başlanacak. Böylece Trump’ın yasal ekibinin davaya hazırlanması için süre tanınmış olacak. Senato’nun yeni Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer ile Senato Azınlık Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell’ın ilerleyen günlerde bir araya gelerek detaylar üzerine konuşacak.





“Senato Trump’ın azil edilmesiyle ilgili duruşmalar gerçekleştirecek” diyen Schumer, “Adil bir süreç olacak. Ama kesinlikle duruşmalar yapılacak” dedi.





Demokratların, Trump’ı azletmek için gereken 3’te 2’lik çoğunluğa ulaşması beklenmiyor. Cumhuriyetçiler, Georgia’da yapılan seçimlerin kazananlarının bu hafta göreve başlamasıyla Senato’da da azınlık partisi konumuna gerilemişti. Senato’da 50 Cumhuriyetçi-50 Demokrat senatör bulunurken, eşitliği Başkan Yardımcısı Kamala Harris bozuyor.